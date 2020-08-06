Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin... - Son Dakika
Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin...
Son dakika güncel haberine göre Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 798 oldu.
Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 798 oldu. Bugün 54 bin 494 test yapılırken, bin 153 yeni vaka tanısı konuldu, bin 40 kişi ise iyileşti. - ANKARA
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7.08.2020 03:37:54. #1.12#
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