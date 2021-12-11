Üye Girişi
Son Dakika! Türkiye'de şu ana kadar 6 Omicron vakası tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika! Türkiye'de şu ana kadar 6 Omicron vakası tespit edildi

11.12.2021 23:10

Son dakika: Fahrettin Koca, Türkiye'de 6 Omicron vakası tespit edildiğini açıkladı. Vakaların 5'inin İzmir'de 1'inin ise İstanbul'da olduğu ifade edildi.

Dünyayı endişelendiren Omicron varyantı ile ilgili yeni bulgular ve açıklamalar gelmeye devam ederken koronavirüsün daha bulaşıcı varyantı Türkiye'ye de sıçradı. Toplamda 57 ülkede görülen Omicron varyantı Türkiye'de toplam 6 hastada görüldü. Bu hastaların 5'inin İzmir'de 1'inin İstanbul'da olduğu açıklandı.

"6 HASTA HASTANEYE İHTİYACI OLMADI"

Konuyla ilgili Meclis'teki bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Koca, "Bizde Omicron vakası var, merak etmeyin. Şu ana kadar 6 vaka tespit edildi. İstanbul'da 1, İzmir'de 5 vaka var. Bu 6 hastanın hastane ihtiyacı olmadı. Son derece belirtileri hafif, ayakta takip edilen hastalar olduğunu söylemek istiyorum. Omicron varyantıyla ilgili bu manada vatandaşımızın tedirgin olmasını istemiyorum. Biz özellikle bu varyantla ilgili şu an ki bilgilerin bulaşıcılığın daha fazla olduğu ama etkisinin daha düşük olabileceğini düşünüyoruz. Burada vatandaşımızın yapması gereken tedbirlere uyması." dedi.

OMİCRON, 57 ÜLKEDE GÖRÜLDÜ

Dünya Sağlık Örgütü, toplamda 57 ülkede Omicron varyantına rastlandığını duyurdu. DSÖ'den yapılan açıklamada, Güney Afrika'daki vaka sayılarının bir hafta içerisinde iki kat arttığına vurgu yapılırken, Zimbabve, Mozambik, Namibya en çok vakanın kaydedildiği ülkeler olarak belirlendi.

YATIŞLARDA ARTIŞ VAR

DSÖ, Omicron varyantı ile ilgili hala kısıtlı veriler bulunduğu belirtirken, Omicron'un da tıpkı Delta varyantı gibi varyantın görüldüğü ülkelerde virüsün yayılmasıyla, hastaneye yatışlarda da artış gözlemlendiği belirtildi.

DSÖ, yapılan ön analizlerin Omicron varyantındaki mutasyonların 'doğal bağışıklığı düşürdüğünü' ortaya koyduğunu belirtti. Ancak DSÖ, aşının etkileri konusunda kesin bir değerlendirme yapabilmek için daha çok veriye ihtiyaçları olduğunu açıkladı.

Son Dakika! Türkiye'de şu ana kadar 6 Omicron vakası tespit edildi

Omicron, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Türkiye'de şu ana kadar 6 Omicron vakası tespit edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Uyuşturucu kullandığı öne sürülen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama 20:10 Uyuşturucu kullandığı öne sürülen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama
Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı 18:43 Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı Define avcısı paha biçilemez kolye buldu 17:32 Define avcısı paha biçilemez kolye buldu Numan Kurtulmuş: Hayat pahalılığının farkındayız, vatandaşın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir 16:37 Numan Kurtulmuş: Hayat pahalılığının farkındayız, vatandaşın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak 15:17 Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi 13:44 Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi Zalimliğin geldiği son nokta! Kokain ikram ettiği maymunu klozete atıp sifonu çekti 12:23 Zalimliğin geldiği son nokta! Kokain ikram ettiği maymunu klozete atıp sifonu çekti Yaşlanma tersine çevrilebilir mi? Bilim insanları kan üzerinden araştırma yaparak bu sorunun yanıtını aradı 11:37 Yaşlanma tersine çevrilebilir mi? Bilim insanları kan üzerinden araştırma yaparak bu sorunun yanıtını aradı

Son Dakika Haberleri
23:10 Son Dakika! Türkiye'de şu ana kadar 6 Omicron vakası tespit edildi
22:53 Eşini çocuklarının gözü önünde pompalı tüfekle öldürdü
22:43 Aşiret lideri Tahir Güven'in öldürülmesine ilişkin davada HDP'li vekilin kardeşi tutuklandı
22:32 Potadaki dev derbide Galatasaray, taraftarı önünde yıkımı yaşadı
22:32 "Türkiye'de ilaç bulunamıyor" iddialarına Bakan Koca'dan yanıt verdi
22:13 Abdullah Avcı'dan itiraf: Yol kazası diyemeyiz
21:51 Son Dakika! Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Ciddi bir asgari ücret artışı sağlayacağız, bayram havası yaratacak
21:39 Nuri Şahin, Trabzonspor maçı öncesi idolünden esinlendi
21:26 Bakan Nureddin Nebati'den iş dünyası temsilcileriyle 7 saatlik toplantı: Serbest piyasadan geri adım asla söz konusu değil
21:11 Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu
Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu         
21:11
Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm         
19:25
Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır         
18:08
Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu         
17:03
Sergen Yalçın futbolcularına nasıl veda etti? İşte o duygusal sözler Sergen Yalçın futbolcularına nasıl veda etti? İşte o duygusal sözler         
15:32
Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi         
14:43
TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum         
12:28
Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var         
11:53
Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki         
11:16
Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben!         
10:41
Transfer bekleyen taraftarlara Barcelona Başkanı'ndan olay cevap: Paramız yok! Transfer bekleyen taraftarlara Barcelona Başkanı'ndan olay cevap: Paramız yok!         
10:37
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi         
09:59
8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu         
08:49
Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar         
08:48
Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 23:37:49. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika! Türkiye'de şu ana kadar 6 Omicron vakası tespit edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement