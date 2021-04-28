Son Dakika: Türkiye'de uygulanan Biontech aşısında ikinci doz randevuları ertelendi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de uygulanan Biontech aşısında ikinci doz randevuları ertelendi
28.04.2021 18:57
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada BioNTech aşılarında ikinci dozun 6-8 hafta arasından yapılacağını duyurdu. Bakan Koca'nın açıklamalarından sonra Alman aşısında ikinci doz randevuları ertelendi.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye'de uygulanan Alman aşısında ikinci doz randevuları ertelendi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Haziran ayı ile birlikte Biontech aşısının da teslim alınan miktarı 30 milyon dozu geçmiş olacak. Bugün yaptığımız Bilim Kurulu toplantısında aşıyı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın da görüşünü alarak Biontech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir" açıklamasını yaptı.
RANDEVULAR ERTELENDİ
Bu açıklamanın ardından Türkiye'de aşılaması devam edilen ve Biontech'in ikinci doz randevusunu bekleyen hastaların randevularının ertelendiği bildirildi. Son Dakika: Bakan Koca kötü haberi verdi! İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı görüldü
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