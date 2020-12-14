Son Dakika: Türkiye'de 14 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 229 kişi vefat etti, 29 bin 617 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 14 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 229 kişi vefat etti, 29 bin 617 yeni vaka tespit edildi

14.12.2020 20:25

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs salgınında bir kez daha en yüksek ölü sayısı görüldü. 14 Aralık tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 5 bin 64'ü semptomatik olmak üzere toplam 29 bin 617 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 1 milyon 866 bin 345 oldu. Vefat sayısı ise 229 artarak 16 bin 646'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 5 bin 64'ü semptomatik olmak üzere toplam 29 bin 617 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 229 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 646'ya toplam vaka sayısı ise 1 milyon 866 bin 345'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de14 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 229 kişi vefat etti, 29 bin 617 yeni vaka tespit edildi

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI REKOR KIRDI

Son 24 saatte iyileşen hasta sayısı rekor kırdı. Tedavisi tamamlanan 28 bin 164 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 631 bin 944'e yükseldi. Toplam test sayısı 21 milyon 284 bin 5'e, ağır hasta sayısı ise 5980'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

"AĞIR HASTA SAYISI 6 BİNE YAKLAŞTI"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 5.064 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6.000'e yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 14 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 229 kişi vefat etti, 29 bin 617 yeni vaka tespit edildi

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 14 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 229 kişi vefat etti, 29 bin 617 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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