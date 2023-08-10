Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 337 bine yükseldi - Son Dakika
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Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 337 bine yükseldi

10.08.2023 10:20

Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı haziranda 2 bin kişi artarak 3 milyon 337 bin oldu. İşsizlik oranı ise yüzde 9,6 seviyesine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 337 bin kişi oldu.

İŞSİZLİK ORANI KADINLARDA DAHA YÜKSEK

İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak %9,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,8 iken kadınlarda %13,2 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI %47,8 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 363 bin kişi azalarak 31 milyon 291 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak %47,8 oldu. Bu oran erkeklerde %65,2 iken kadınlarda %30,8 olarak gerçekleşti.

Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 337 bine yükseldi

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52,9

İşgücü 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 359 bin kişi azalarak 34 milyon 629 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,6 puan azalarak %52,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,7 iken kadınlarda %35,5 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 18,6

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,2 puanlık artış ile %18,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %15,4, kadınlarda ise %24,2 olarak tahmin edildi.

Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 337 bine yükseldi

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 44,6 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 0,7 saat artarak 44,6 saat olarak gerçekleşti.

Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 337 bine yükseldi

ATIL İŞGÜCÜ ORANI %24,2

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 1,7 puanlık artış ile %24,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %16,6 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %17,9 olarak tahmin edildi.

Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 337 bine yükseldi
YORUMLAR (1)
  • ULUBATLI HASAN : 15 Milyon sığınmacı kaçak göçek ülkeye sokulursa ve kaçak çalışmaya da müsade edilirse olacağı bu , başka ne bekliyorsunuz ki. Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 337 bine yükseldi - Son Dakika
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