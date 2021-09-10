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Son Dakika! Türkiye'deki işsiz sayısı 506 bin kişi artarak 3 milyon 902 bin kişi oldu - Son Dakika

Son Dakika! Türkiye'deki işsiz sayısı 506 bin kişi artarak 3 milyon 902 bin kişi oldu

10.09.2021 10:04

Son Dakika! Türkiye İstatistik Kurumu temmuz ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı temmuz ayında bir önceki aya göre 506 bin kişi artarak 3 milyon 902 bin kişi oldu.

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Son Dakika! Türkiye'deki işsiz sayısı 506 bin kişi artarak 3 milyon 902 bin kişi oldu

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika! Türkiye'deki işsiz sayısı 506 bin kişi artarak 3 milyon 902 bin kişi oldu - Son Dakika Ekonomi


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