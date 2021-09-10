Son Dakika! Türkiye İstatistik Kurumu temmuz ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı temmuz ayında bir önceki aya göre 506 bin kişi artarak 3 milyon 902 bin kişi oldu.
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10.09.2021 10:15:23. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika! Türkiye'deki işsiz sayısı 506 bin kişi artarak 3 milyon 902 bin kişi oldu - Son Dakika