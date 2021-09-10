Son Dakika! Türkiye'deki işsiz sayısı 506 bin kişi artarak 3 milyon 902 bin kişi oldu

Son Dakika! Türkiye İstatistik Kurumu temmuz ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı temmuz ayında bir önceki aya göre 506 bin kişi artarak 3 milyon 902 bin kişi oldu.

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