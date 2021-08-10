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Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı haziran ayında 823 bin kişi geriledi - Son Dakika

Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı haziran ayında 823 bin kişi geriledi

10.08.2021 10:19

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı haziran ayında bir önceki aya göre 823 bin kişi daha az. Böylece Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 399 bin kişiye geriledi.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 823 bin kişi azalarak 3 milyon 399 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 2,5 puanlık azalış ile %10,6 seviyesinde gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI %44,9 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 602 bin kişi artarak 28 milyon 586 bin kişi, istihdam oranı ise 0,9 puanlık artış ile %44,9 oldu.

Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı haziranda 823 bin kişi azaldı

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI %50,2

İş gücü 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 222 bin kişi azalarak 31 milyon 984 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %50,2 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI %22,7

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalışla %22,7, istihdam oranı 0,4 puanlık artışla %32,6 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,6 puan artarak %42,3 seviyesinde gerçekleşti.

İSTİHDAMIN %54,5'İ HİZMET SEKTÖRÜNDE

Haziran ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 163 bin kişi, sanayi sektöründe 296 bin kişi, inşaat sektöründe 8 bin kişi, hizmet sektöründe 136 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %17,2'si tarım, %21,8'i sanayi, %6,4'ü inşaat, %54,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı haziranda 823 bin kişi azaldı

ATIL İŞ GÜCÜ ORANI %22,4 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 4,7 puan azalarak %22,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %14,6 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,8 olarak gerçekleşti.

İŞSİZLİK ORANI %10,4, İSTİHDAM ORANI %45,6 OLDU

İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,6 puan azalarak %10,4 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 648 bin kişi azalarak 3 milyon 380 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,9 puan artarak %45,9 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 358 bin kişi artarak 29 milyon 227 bin kişi oldu.

Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı haziranda 823 bin kişi azaldı

İş gücüne katılma oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,8 puan artarak %51,2 oldu. İş gücüne katılan sayısı 1 milyon 711 bin kişi artarak 32 milyon 607 bin kişi olarak gerçekleşti.

TARIM DIŞI SEKTÖRDE KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI %17,3 OLDU

Haziran ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2,2 puan azalarak %29,5 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,1 puan azalarak %17,3 oldu.

Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı haziran ayında 823 bin kişi geriledi

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Son Dakika Ekonomi Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı haziran ayında 823 bin kişi geriledi - Son Dakika Ekonomi


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