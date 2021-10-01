Türkiye'den KKTC'deki yangına helikopter desteği - Son Dakika

- Türkiye'den KKTC'deki yangına helikopter desteği

GİRNE - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Beşparmak Dağları Alevkaya bölgesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla Türkiye'den yangın söndürme helikopteri gönderildi.

KKTC'de Beşparmak Dağları Alevkaya bölgesinin güney yakasında çıkan yangına Türkiye'den yardım geldi. KKTC Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, askeri atış alanı yakınlarında çıkan yangına müdahale için Türkiye'den yangın söndürme helikopteri talep ettiklerini söyledi. Orman dairesi, itfaiye, sivil savunma ve askeri ekiplerini söndürme çalışmalarında yer aldığını aktaran Karzaoğlu, helikopterin 1 saate kadar KKTC'de olacağını kaydetti.