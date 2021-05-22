Son dakika: Türkiye'den KKTC'nin tarımı için can suyu olacak proje! 10 bin kişiye ilave istihdam sağlanacak - Son Dakika
Son dakika: Türkiye'den KKTC'nin tarımı için can suyu olacak proje! 10 bin kişiye ilave istihdam sağlanacak
22.05.2021 15:46
Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Tarım yapılacak arazilerin sulamaya açılmasıyla yıllık 156 milyon liralık gelir artışı ve yaklaşık 10 bin kişilik ilave istihdam sağlanacağını belirten Erdoğan, "Su sıkıntısını giderecek projelerimizle Kıbrıs Türkü'nü kimseye muhtaç etmeme kararlılığımızı ortaya koyduk." dedi.
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22.05.2021 15:59:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Türkiye'den KKTC'nin tarımı için can suyu olacak proje! 10 bin kişiye ilave istihdam sağlanacak - Son Dakika