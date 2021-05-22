Son Dakika › Ekonomi › Son dakika: Türkiye'den KKTC'nin tarımı için can suyu olacak proje! 10 bin kişiye ilave istihdam sağlanacak - Son Dakika Ekonomi

Bu illerde oturanlar dikkat! Meteoroloji ve AFAD'dan uyarılar peş peşe geldi

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Arınç'tan çok konuşulacak Sedat Peker çıkışı: Şanlı yargımızın ne kadar bağımsız olduğunu göstermesi lazım