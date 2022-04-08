Son Dakika | Türkiye'den Sancak bölgesindeki Priboj Devlet Hastanesine laparoskopi cihazı - Son Dakika
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Son Dakika | Türkiye'den Sancak bölgesindeki Priboj Devlet Hastanesine laparoskopi cihazı

08.04.2022 18:15
Son Dakika | Türkiye'den Sancak bölgesindeki Priboj Devlet Hastanesine laparoskopi cihazı

Son dakika haberlerine göre Türkiye Sağlık Bakanlığı Sırbistan'ın Sancak bölgesindeki Priboj şehrinin Devlet Hastanesine laparoskopi cihazı bağışladı.

Türkiye Sağlık Bakanlığı Sırbistan'ın Sancak bölgesindeki Priboj şehrinin Devlet Hastanesine laparoskopi cihazı bağışladı. 100 bin avro değerindeki tıbbi cihazı hastaneye Türkiye Cumhuriyeti'nin Yeni Pazar Konsolosu Başar Başol teslim etti.

Cihazın teslimatının ardından konuşan Başol, "İki ülke tarihsel olarak iyi ilişkilere sahip, Sancak bölgesi Sırbistan ile Türkiye arasında bir dostluk köprüsü oluşturuyor." dedi.

Başol, Türkiye Cumhuriyeti'nin Sancak'ta birçok projeyi hayata geçirdiğini, bölgedeki yatırımların bundan sonra da devam edeceğini vurgulayarak, "Üç ay önce Belediyeden yetkililer hastanenin laparoskopi cihazı ihtiyacını dile getirdiler. Bu bilgiyi Türkiye Sağlık Bakanlığına ilettik ve cihazı hiç beklemeden bağışladılar. Tarihi zirvesini yaşayan İki ülke arasındaki ilişkiler, burada da çok önemli projelerin hayata geçmesine neden oldu." ifadelerini kullandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) da Priboj'da önemli projelere imza attığını belirten Başol, "Priboj Belediyesi ile de temaslarımız devam ediyor, desteğimiz önümüzdeki dönemde sürecek." dedi.

Priboj'daki teslim törenine hastane yönetimi, yerel yönetim temsilcileri ve Boşnak Ulusal Konseyi Başkanı Jasmina Curic katıldı.

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Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Sırbistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Türkiye'den Sancak bölgesindeki Priboj Devlet Hastanesine laparoskopi cihazı - Son Dakika


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