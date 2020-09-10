Son dakika! Türkiye Diyanet Vakfınca sel felaketinin yaşandığı bölgelere yardım ulaştırıldı - Son Dakika

Giresun Müftüsü Muhittin Oral, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından sel felaketinin yaşandığı bölgelere yardımların ulaştırılmaya devam ettiğini bildirdi.

Oral, yaptığı yazılı açıklamada, selin hasar oluşturduğu merkeze bağlı Çaldağ köyünü ziyaret ettiğini ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirtti.

TDV'nin bölgede yardımlarını sürdürdüğünü aktaran Oral, hayırseverler tarafından sel felaketinin yaşandığı bölgelere ulaştırmak için bağışlanan adak, akika ve şükür kurbanlarının görevliler ile gönüllüler nezaretinde kesildiğini, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını kaydetti.

Öte yandan, Kocaeli Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezi ile Giresun Gençlik Merkezi gönüllülerinin de sel felaketinden zarar gören vatandaşlara yardım ulaştırdığı vurgulandı.