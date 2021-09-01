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Son Dakika: Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü

01.09.2021 10:14

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılının Nisan-Haziran dönemini kapsayan, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 2. çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü.

GSYH 2021 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %21,7 arttı.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; hizmetler %45,8, sanayi %40,5, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %32,4, diğer hizmet faaliyetleri %32,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri %25,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %8,5, gayrimenkul faaliyetleri %3,7, inşaat %3,1 ve tarım, ormancılık ve balıkçılık %2,3 arttı. Finans ve sigorta faaliyetleri ise %22,7 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %0,9 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %21,9 arttı.

Son Dakika: Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü

GSYH 2. ÇEYREKTE CARİ FİYATLARLA 1,58 TRİLYON TL OLDU

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2021 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %52,4 artarak 1 trilyon 581 milyar 120 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 188 milyar 566 milyon olarak gerçekleşti.

YERLEŞİK HANE HALKLARININ TÜKETİM HARCAMALARI %22,9 ARTTI

Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %22,9 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %4,2, gayrisafi sabit sermaye oluşumu %20,3 arttı.

MAL VE HİZMET İHRACATI %59,9, İTHALATI İSE %19,2 ARTTI

Mal ve hizmet ihracatı, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %59,9, ithalatı ise %19,2 arttı.

Son Dakika: Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü

İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİ 2021 YILI 2. ÇEYREĞİNDE %36,1 ARTTI

İş gücü ödemeleri, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %36,1, net işletme artığı/karma gelir ise %78,2 arttı.

İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI %32,9 OLDU

İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde %37,0 iken bu oran 2021 yılında %32,9 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %42,8'den %49,8'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü

TÜİK, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü - Son Dakika Ekonomi


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