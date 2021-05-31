Üye Girişi
Son dakika: Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü - Son Dakika

Son dakika: Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü

31.05.2021 10:15

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılının ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre; Türkiye ekonomisi beklentilerin üzerinde bir performansla yüzde 7 büyüme kaydetti. Beklentiler Türkiye'nin yüzde 6,5 civarı büyüyeceği yönündeydi.

GSYH 2021 yılı birinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,0 arttı.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; bilgi ve iletişim faaliyetleri %18,1, diğer hizmet faaliyetleri %14,4, sanayi %11,7, tarım %7,5, hizmetler %5,9,mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %5,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %3,7,finans ve sigorta faaliyetleri %2,9, inşaat %2,8 ve gayrimenkul faaliyetleri %2,4 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,3 arttı.

Son dakika: Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü

GSYH CARİ FİYATLARLA 1,38 TRİLYON TL OLDU

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2021 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %29,1 artarak 1 trilyon 386 milyar 347 milyon TL oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 188 milyar 65 milyon olarak gerçekleşti.

YERLEŞİK HANEHALKLARININ TÜKETİM HARCAMALARI %7,4 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2021 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %7,4 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %1,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu %11,4 arttı.

MAL VE HİZMET İHRACATI %3,3 ARTARKEN İTHALATI %1,1 AZALDI

Mal ve hizmet ihracatı, 2021 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %3,3 artarken ithalatı %1,1 azaldı.

Son dakika: Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü

İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİ %16 ARTTI

İş gücü ödemeleri, 2021 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %16, net işletme artığı/karma gelir ise %39,1 arttı.

İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI %35,5 OLDU

İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde %39 iken bu oran 2021 yılında %35,5 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %41,9'dan %45,8'e arttı.

Son dakika: Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü
Son dakika: Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü
Son dakika: Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü
Son dakika: Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Finans, Tarım, Kamu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (2)
500

Son Dakika

Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe kariyeri bitti! Ligin yeni ekibi Adana Demir'e kaptan olmaya gidiyor Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe kariyeri bitti! Ligin yeni ekibi Adana Demir'e kaptan olmaya gidiyor Wuhan'daki laboratuvarda çekildiği iddia edilen görüntü olay yarattı: Yarasalar uzmanları ısırmış Wuhan'daki laboratuvarda çekildiği iddia edilen görüntü olay yarattı: Yarasalar uzmanları ısırmış Mangal kavgasında kan aktı! Gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı Mangal kavgasında kan aktı! Gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı Tiktok'taki alkolle yazı yazma akımına katılan 13 yaşındaki kız çocuğu, alevler içerisinde kaldı Tiktok'taki alkolle yazı yazma akımına katılan 13 yaşındaki kız çocuğu, alevler içerisinde kaldı Beren Saat, tatil sezonunu açtı! Siyah mayosuyla dikkat çekti Beren Saat, tatil sezonunu açtı! Siyah mayosuyla dikkat çekti Bakan Soylu'nun Bakan Soylu'nun "Ben başlattım" dediği Sedat Peker operasyonunun ayrıntılarına ulaşıldı Kameralar önünde tartışmışlardı! Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı sarmaş dolaş Kameralar önünde tartışmışlardı! Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı sarmaş dolaş Ayasofya'nın eski imamı Boynukalın'dan Ayasofya'nın eski imamı Boynukalın'dan "Taksim Camii" paylaşımı

Son Dakika Haberleri
10:26 Kısa sürede büyük kar vaat edip topladıkları paralarla yok oluyorlar! Dolandırıcılara yeni yöntem: InstagramBank
10:21 Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem
10:15 Son dakika: Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü
10:02 Fransız devi Lyon, Kayserispor'un 18 yaşındaki genç kalecisi Doğan Alemdar'ı istiyor
09:58 800 bin liralık aracı çalıp suçu eski patronunun üstüne attı
09:57 Tiktok'taki alkolle yazı yazma akımına katılan 13 yaşındaki kız çocuğu, alevler içerisinde kaldı
09:41 Seda Sayan ve Demet Akalın, program yüzünden birbirine girdi!
09:27 Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi günü teknede müzikli etkinlik düzenlendi, sosyal medyada büyük ses getirdi
09:25 Kameralar önünde tartışmışlardı! Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı sarmaş dolaş
09:12 Ayasofya'nın eski imamı Boynukalın'dan "Taksim Camii" paylaşımı
Otoparkta şov yapmaya çalışan İrem Derici, yere kapaklandı Otoparkta şov yapmaya çalışan İrem Derici, yere kapaklandı         
10:34
Kısa sürede büyük kar vaat edip topladıkları paralarla yok oluyorlar! Dolandırıcılara yeni yöntem: InstagramBank Kısa sürede büyük kar vaat edip topladıkları paralarla yok oluyorlar! Dolandırıcılara yeni yöntem: InstagramBank         
10:26
Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem         
10:22
Fransız devi Lyon, Kayserispor'un 18 yaşındaki genç kalecisi Doğan Alemdar'ı istiyor Fransız devi Lyon, Kayserispor'un 18 yaşındaki genç kalecisi Doğan Alemdar'ı istiyor         
10:03
Seda Sayan ve Demet Akalın, program yüzünden birbirine girdi! Seda Sayan ve Demet Akalın, program yüzünden birbirine girdi!         
09:41
Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamamcı, yaşamını yitirdi Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamamcı, yaşamını yitirdi         
09:33
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi günü teknede müzikli etkinlik düzenlendi, sosyal medyada büyük ses getirdi Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi günü teknede müzikli etkinlik düzenlendi, sosyal medyada büyük ses getirdi         
09:27
Tüm Türkiye bu toplantıyı bekliyor! Kabine, 1 Haziran sonrasını konuşmak için bugün toplanıyor Tüm Türkiye bu toplantıyı bekliyor! Kabine, 1 Haziran sonrasını konuşmak için bugün toplanıyor         
09:21
Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor         
20:09
Yunanistan'a giden Bakan Çavuşoğlu'nun paylaşımında kullandığı ifade Yunanları çıldırttı Yunanistan'a giden Bakan Çavuşoğlu'nun paylaşımında kullandığı ifade Yunanları çıldırttı         
19:25
Marmara Denizi'nde asıl korkulan durumu uzman isim açıkladı: Denizin derinlikleri endişe veriyor Marmara Denizi'nde asıl korkulan durumu uzman isim açıkladı: Denizin derinlikleri endişe veriyor         
16:30
Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay yeni imajını takipçileriyle paylaştı Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay yeni imajını takipçileriyle paylaştı         
16:17
Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada         
16:15
Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı         
15:28
BioNTech aşısının, koronayı atlatan kişilerde ağır yan etkilere neden olduğunu söyleyen uzmandan uyarı: Sinovac olun BioNTech aşısının, koronayı atlatan kişilerde ağır yan etkilere neden olduğunu söyleyen uzmandan uyarı: Sinovac olun         
14:02
İngiltere'de kenevir baskınına giden polis ekipleri Bitcoin madeni buldu İngiltere'de kenevir baskınına giden polis ekipleri Bitcoin madeni buldu         
12:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 10:43:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement