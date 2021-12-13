Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor
13.12.2021 21:40
Son dakika: Bütçe görüşmeleri kapsamında Meclis'te konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan ile normalleşme adımlarının atılması konusunda önemli bir açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Ermenistan ile normalleşme adımları çerçevesinde karşılıklı temsilciler atayacağız." dedi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
13.12.2021 21:46:41. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor - Son Dakika