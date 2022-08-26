Türkiye, Finlandiya ve İsveç görüşmesinde terörizmle mücadele mesajı yinelendi - Son Dakika
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Türkiye, Finlandiya ve İsveç görüşmesinde terörizmle mücadele mesajı yinelendi

26.08.2022 16:20

İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Zirvesi'nde imzalanan mutabakat sonrası Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de ilk toplantıyı gerçekleştiren Türkiye, Finlandiya ve İsveç heyetleri atılması gereken somut adımlar üzerinde durdu. Finlandiya ve İsveç, milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye'ye tam destek vereceklerini tekrarladı.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran 2022 tarihinde imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapıldı. Görüşmelerde, Daimi Ortak Mekanizma'nın çalışma esasları belirlenmiş, Üçlü Muhtıra'da kayıtlı taahhütlerin hayata geçirilmesine yönelik gelişmeler gözden geçirilmiş, önümüzdeki dönemde atılması gereken somut adımlar üzerinde duruldu.

İŞ BİRLİĞİ SÖZLERİNİ YİNELEDİLER

Finlandiya ve İsveç, Üçlü Muhtıra'da kayıtlı, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye'yle tam dayanışma ve iş birliği sergileyecekleri, PKK terör örgütü başta olmak üzere milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye'ye tam destek verecekleri, PYD/ YPG ve FETÖ'ye destek sağlamayacakları yönündeki taahhütlerini yineledi. Mekanizma kapsamında ele alınan konularda somut ilerleme kaydedilmesi için ilgili kurumlar arasında teknik düzeyde işbirliğinin yoğunlaştırılması konusunda mutabık kalındı.

HEYETE KALIN VE ÖNAL BAŞKANLIK ETTİ

Daimi Ortak Mekanizma'nın Türk heyetine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık etti, heyette Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanlıkları ve Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan temsilciler de yer aldı. İsveç heyetine Başbakanlık Devlet Sekreteri Oscar Stenström, Finlandiya heyetine Dışişleri Bakanlığı'da Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara başkanlık etti, adalet, güvenlik ve istihbarat kurumlarindan temsilciler hazır bulundu.

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Finlandiya, Türkiye, İsveç, Nato, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye, Finlandiya ve İsveç görüşmesinde terörizmle mücadele mesajı yinelendi - Son Dakika
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