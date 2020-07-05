Son dakika! Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Doğan'ı andı

Hasan Doğan'ın adı, 4 Temmuz 2014'te açılan Riva Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne verilmişti. Süper Lig'de 2015-2016 sezonu da Hasan Doğan'ın ismiyle oynanmıştı.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan anma mesajında "Türkiye Futbol Federasyonu merhum Başkanı Hasan Doğan'ı vefatının 12. yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. Türk futboluna görev aldığı kısa sürede çok değerli hizmetlerde bulunan Hasan Doğan'ı 5 Temmuz 2008'de ebediyete uğurlamıştık." denildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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