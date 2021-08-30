Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Tokyo'da altın madalya kazanan Abdullah Öztürk'ü kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisinde altın madalya kazanan milli sporcu Abdullah Öztürk kutladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan kutlama mesajında "2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde sporcumuz Abdullah Öztürk, altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Paralimpik Oyunları'nda üst üste ikinci kez şampiyon olan ve Zafer Bayramı'mızda ülkemize büyük bir gurur yaşatan Abdullah Öztürk'ü tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." denildi.