Son dakika: Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, şehitleri mezarları başında andı - Son Dakika

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı temsilcileri, şehitleri kabirleri başında andı.

Cebeci Askeri Şehitliği ve Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz ve Polis Şehitliği'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen anma törenlerine şehit ailelerinin yanı sıra çok vatandaş katıldı.

Bayraklarla donatılan mezar taşlarını yıkayan şehit yakınları, kabirlerin başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu ve mezarlara karanfiller bıraktı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, AA'ya yaptığı açıklamada, "Unutulmaması gerekiyor ki, bu topraklar vatan olmuşsa, bizler bu topraklarda rahat yaşayabiliyorsak çocuklarımız ve eşlerimiz, anne ve babamızla bu vatanda rahat yaşıyorsak işte burada yatan babayiğitlerin sayesindedir." dedi.

Aylar, her arife günü şehitlikleri ziyaret ettiklerini belirterek, "Tüm milletimize çağrımız, arife ve bayram günlerinde şehit ailelerimizi yalnız bırakmayalım ve onlara vefa borcumuzu gösterelim. Zaten devlet yeteri kadar onların yanında ama vefa borcunu ödemek için tüm millet olarak yanında bulunmamız lazım." diye konuştu.

Vakfın Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Eğin ise 2005'te Hakkari Derecik'te mayına basma sonucu gazi olduğunu aktararak, "Şehit aileleri bizim en kıymetlilerimiz, en özellerimiz. Biz onların şehitlerinin şahitleriyiz. Biz burada arife günlerinde onları yalnız bırakmamak, Türk milletinin onların yanında olduğunu hissettirmek için çalışıyoruz." dedi.

Eğin, şehit ve gazi ailelerinin yalnız bırakılmaması gerektiğini dile getirerek, "Çünkü onlar bu vatana bedel ödeyen, topraklara canını veren şehitlerimizin emanetleri. Onlar bizim gözlerimizin nuru. Elimizden geldiği kadar her bayram onları yalnız bırakmamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.