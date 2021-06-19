Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, 5253 sayılı Dernekler Kanunu'na ilişkin, "Şehit ve gazi ismini kullanarak dernek açılmasının sadece İçişleri Bakanlığının iznine tabi olmasıyla bu konu çözüme kavuşmuştur." dedi.

Derneğin Afyonkarahisar Şubesinin 6. Olağan Kurulu, kentteki termal bir otelde, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, şehitler için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Işık, açılışta yaptığı konuşmada, katılım gösteren şehit aileleri ve gazilere teşekkür etti.

Derneğin şube başkanlarından oluşan bir meclis çalışma grubu oluşturduklarını dile getiren Işık, şöyle konuştu:

"Şehit aileleri ve gazilerimizin belirlemiş olduğumuz sorunları Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ile Milli Savunma Bakanımıza sunduk. Özlük haklarımızın iyileştirilmesi konusunda ilk önce kırmızı çizgimiz şehit anne ve babalarımızın maaşı olmuştur. İnşallah, önümüzdeki dönemde bu konuyla ilgili sözleri aldık. Bu konuyla ilgili çalışmalar sonlandırılarak şehit anne ve babalarımızın maddi durumlarıyla ilgili gerekli düzenlemeler yapılacaktır."

Işık, çalışan gazilerin emeklilik haklarıyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla yaptıkları çalışmalar sonucunda bunun çözüme kavuşturulduğunu anlattı.

Türkiye'de "şehit" ve "gazi" isimlerini kullanarak kendilerine menfaat sağlayanların mantar gibi kurduğu derneklerin önünü kesmek adına çalışma yaptıklarını anlatan Işık, "5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 28. maddesinde, Türk, Türkiye, Atatürk, millet ve milliyet gibi kelimelerin kullanılarak dernek açılması İçişleri Bakanlığının iznine tabidir. Bu kanuna 'şehit' ve 'gazi' kelimeleri de eklendi. Bundan sonra da şehit ve gazi ismini kullanarak dernek açılmasının da sadece İçişleri Bakanlığının iznine tabi olmasıyla bu konu çözüme kavuşmuştur." diye konuştu.