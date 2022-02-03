Son Dakika: Türkiye ile Ermenistan normalleşme görüşmelerinin ikincisini Viyana'da yapılacak - Son Dakika

Türkiye ve Ermenistan arasında 1915 olayları da dahil olmak üzere geçmişte yaşanan bazı sorunlardan dolayı anlaşmazlıklar bulunuyordu. İki ülke arasındaki anlaşmazlıklar, Dağlık Karabağ savaşıyla birlikte had safhaya çıktı. Ancak savaşın Azerbaycan lehine sonuçlanmasının ardından yeni bir döneme girildi. Türkiye ile Ermenistan da ilk olarak 14 Ocak'ta normalleşme adına bir toplantı gerçekleştirdi.

İKİ ÜLKE ARASINDA UÇUŞLAR DA BAŞLADI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Aralık ayında duyurduğu İstanbul- Erivan charter uçuşlarının 2 Şubat'tan itibaren başlatılacağı, bu kapsamda iki şirketin karşılıklı uçuş gerçekleştireceği açıklandı. İki ülke arasındaki uçuşlar da önceki gün başladı.

İKİNCİ TOPLANTI 24 ŞUBAT'TA

Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme adımları kapsamında gerçekleştirilecek ikinci toplantının tarihi de belli oldu. Buna göre iki ülkenin temsilcileri 24 Şubat'ta Viyana'da bir araya gelecek. Bu görüşmenin ardından iki ülke arasında yeni adımların da atılması bekleniyor.