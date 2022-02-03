Üye Girişi
Son Dakika: Türkiye ile Ermenistan normalleşme görüşmelerinin ikincisini Viyana'da yapılacak - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye ile Ermenistan normalleşme görüşmelerinin ikincisini Viyana'da yapılacak

03.02.2022 20:05

Son dakika: Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme adımları kapsamındaki ilk görüşme 14 Ocak'ta gerçekleşmişti. Bu görüşmeden sonra iki ülke arasındaki uçuşlar yeniden başlarken, normalleşme adımlarının ikinci görüşmesinin ise 24 Şubat'ta Viyana'da yapılması kararlaştırıldı.

Türkiye ve Ermenistan arasında 1915 olayları da dahil olmak üzere geçmişte yaşanan bazı sorunlardan dolayı anlaşmazlıklar bulunuyordu. İki ülke arasındaki anlaşmazlıklar, Dağlık Karabağ savaşıyla birlikte had safhaya çıktı. Ancak savaşın Azerbaycan lehine sonuçlanmasının ardından yeni bir döneme girildi. Türkiye ile Ermenistan da ilk olarak 14 Ocak'ta normalleşme adına bir toplantı gerçekleştirdi.

İKİ ÜLKE ARASINDA UÇUŞLAR DA BAŞLADI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Aralık ayında duyurduğu İstanbul- Erivan charter uçuşlarının 2 Şubat'tan itibaren başlatılacağı, bu kapsamda iki şirketin karşılıklı uçuş gerçekleştireceği açıklandı. İki ülke arasındaki uçuşlar da önceki gün başladı.

İKİNCİ TOPLANTI 24 ŞUBAT'TA

Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme adımları kapsamında gerçekleştirilecek ikinci toplantının tarihi de belli oldu. Buna göre iki ülkenin temsilcileri 24 Şubat'ta Viyana'da bir araya gelecek. Bu görüşmenin ardından iki ülke arasında yeni adımların da atılması bekleniyor.

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Ermenistan, Türkiye, Viyana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye ile Ermenistan normalleşme görüşmelerinin ikincisini Viyana'da yapılacak - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:05 Son Dakika: Türkiye ile Ermenistan normalleşme görüşmelerinin ikincisini Viyana'da yapılacak
20:03 Vedat Muriqi, İspanya'nın gündemine oturdu! Kimsenin yapamadığını ilk maçında başardı
19:49 ABD Başkanı Biden, DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğü operasyonun ayrıntılarından bahsetti
19:41 Son Dakika: Türkiye'de 3 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 233 kişi vefat etti, 107 bin 530 yeni vaka tespit edildi
19:17 Son Dakika: Gedson Fernandes resmen Beşiktaş'ta! İşte sözleşmenin ayrıntıları
19:14 TikTok fenomeni kadının koluna yaptırdığı dövmenin anlamını öğrenenler büyük şaşkınlık yaşıyor
18:32 Son Dakika! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: BAYKAR Makina, İHA'larının Ukrayna'daki üretimini genişletecek
18:32 Son Dakika: Erdoğan, Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili konuştu: Krizin sonlandırılması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız
18:32 Her konuda anlaşıldı! Fenerbahçe, Joachim Löw için geri sayıma başladı
18:30 Korona tedavisi gören yaşlı adamın testisi patladı! Doktorlar hastayı özel odaya alıp başhekime başvurdu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 20:10:49. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika: Türkiye ile Ermenistan normalleşme görüşmelerinin ikincisini Viyana'da yapılacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement