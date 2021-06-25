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Son Dakika | Türkiye ile Ukrayna arasında Covid-19 aşı kartlarının karşılıklı olarak tanınmasına karar verildi - Son Dakika

Son Dakika | Türkiye ile Ukrayna arasında Covid-19 aşı kartlarının karşılıklı olarak tanınmasına karar verildi

25.06.2021 21:32
Son Dakika | Türkiye ile Ukrayna arasında Covid-19 aşı kartlarının karşılıklı olarak tanınmasına karar verildi, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Türkiye ile Ukrayna arasında Covid-19 Aşı Kartlarının karşılıklı olarak tanınmasına karar verildi.

Türkiye ile Ukrayna arasında Covid-19 Aşı Kartlarının karşılıklı olarak tanınmasına karar verildi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemiz ile Ukrayna arasında iki ülke vatandaşlarının COVID-19 aşı kartlarının karşılıklı olarak tanınmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Ukrayna'ya seyahat edecek Türk Vatandaşlarının görevlilere COVID-19 ile ilgili enabiz.gov.tr adresinden alacakları aşı kartlarını, aşılarını tamamlayamayanların ise son 72 saat içerisinde alınmış negatif PCR testlerini ibraz etmeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

-İHA-

Son Dakika | Türkiye ile Ukrayna arasında Covid-19 aşı kartlarının karşılıklı olarak tanınmasına karar verildi

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Türkiye ile Ukrayna arasında Covid-19 aşı kartlarının karşılıklı olarak tanınmasına karar verildi - Son Dakika


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