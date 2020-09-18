Son dakika... Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesi Mersin'de başladı - Son Dakika

Son dakika... Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesi Mersin'de başladı

Son dakika habere göre MERSİN'de, Türkiye-Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TISİAD) organize ettiği, 4'ncü Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesi, koronavirüs önlemleri eşliğinde başladı.

Son dakika... Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesi Mersin'de başladı, System.String[]

MERSİN'de, Türkiye- Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TISİAD) organize ettiği, 4'ncü Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesi, koronavirüs önlemleri eşliğinde başladı. 20 Eylül'e kadar sürecek zirve kapsamında Irak'lı katılımcılar, Mersin'in önemli ticaret noktalarını ziyaret etme imkanı da bulacak. Koronavirüs nedeniyle yaşanan ekonomik kayıpların telafi edilmesi adına düzenlenen zirveyle, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Zirve kapsamında düzenlenen ikili iş görüşmelerine; MTSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Cem Bucuge, Yönetim Kurulu üyeleri Yasemin Taş, Çetin Kanar, Yalçın Darıcı, Ahmet Belice ve Nedim İkanç ile Mersinli iş insanları katıldı. Irak heyetinden ise, Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) Bölge Bakanı Aydın Maruf ile Süleymaniye, Duhok ve Kerkük valilerinin yanı sıra Irak'ta faaliyet gösteren Ticaret Odaları Federasyonu, Sanayi Odaları Federasyonu, Müteahhitler Birliği Federasyonu, Irak İşadamları Birliği Genel Merkezi'nden çok sayıda iş insanı ve Iraklı bürokrat katıldı. Türkiye ve Irak'ın Covid-19 pandemisi boyunca yaşadığı ekonomik ve ticari kayıpların telafi edilmesi adına düzenlenen zirvede katılımcıların, yaptıkları ikili görüşmeleri neticesinde ticari işbirlikleri kurmaları ve ticaret hacminin 20 milyar dolara yükselmesinin hedeflendiği kaydedildi. Zirvenin ikinci gününde düzenlenecek panellerde bilgi paylaşımları yapılacak.

'OLUMLU GELİŞMELER YAŞANABİLİR'Zirvenin açılışı sonrasında Irak heyeti, kentteki temasları kapsamında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nı (MTSO) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve Meclis Başkanı Hamit İzol ile bir araya geldi.  MTSO Meclis Salonu'nda gerçekleşen ziyarette bölgede ticaretin artması ile siyasi alanda da olumlu gelişmeler yaşanabileceği vurgulandı. Birlikte hareket edilmesi halinde özellikle tarım, sanayi ve turizmde önemli yol alınabileceğine dikkat çekilen toplantıda Irak heyeti Türkiye'nin deneyimlerinden yararlanmak istediklerini, yalnızca petrol üzerine çalışmak yerine faaliyet gösterdikleri sektörleri çeşitlendirmeyi arzu ettiklerini anlattı.'ORTADOĞU REFAH BÖLGESİNE DÖNÜŞÜR'Başkan Kızıltan, Ortadoğu'nun dünyanın en zengin, en verimli ve insanlarının huzur içinde yaşadığı bir bölge haline gelebileceğine inandığını belirterek, "Hepimiz neden bu coğrafyada kaos olduğu sorusunu iyi düşünüp cevabını verirsek bölgemizi sıkıntılardan kurtarırız. Bölgeyi kendimiz yönetir ve üçüncü ülkeleri bu sürece dahil etmezsek, hep birlikte huzur ve refah içinde yaşarız. İnsanlarımızın eğitimine, teknolojik gelişimlerine, sanayileşmeye yoğunlaşırsak Ortadoğu büyük bir refah bölgesine dönüşür" diye konuştu.'BERABER KAZANIRIZ'Bölgede yaşayan Türk, Kürt ve Arap halklarının kardeş olduğunu, birbirlerinden vazgeçmesinin mümkün olmadığını kaydeden MTSO Meclis Başkanı İzol, bölgede yaşanan kargaşanın tamamen dış güçlerin bir oyunu olduğunu vurguladı. İzol, pandemi öncesinde iş adamları heyetiyle birlikte Irak'ı ziyaret ettiklerini hatırlatarak, "Asırlardır birlikte yaşadığımız bu topraklarda birbirimize ne kadar yakın olduğumuzu ve iyi anlaştığımızı gördük. Ne kadar kolay ticaret yaptığımıza şahit olduk. Biz birbirimizi kollar, birlikte çalışırsak, beraber kazanırız. Bir araya geldiğimizde yapamayacağımız hiçbir şey yok" ifadesini kullandı.Ziyaret, karşılıklı hediyelerin takdimiyle sona erdi.

Türkiye, Ticaret, Mersin, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 15:33 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesi Mersin'de başladı - Son Dakika

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