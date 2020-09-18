Son dakika... Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesi Mersin'de başladı - Son Dakika

MERSİN'de, Türkiye- Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TISİAD) organize ettiği, 4'ncü Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesi, koronavirüs önlemleri eşliğinde başladı. 20 Eylül'e kadar sürecek zirve kapsamında Irak'lı katılımcılar, Mersin'in önemli ticaret noktalarını ziyaret etme imkanı da bulacak. Koronavirüs nedeniyle yaşanan ekonomik kayıpların telafi edilmesi adına düzenlenen zirveyle, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Zirve kapsamında düzenlenen ikili iş görüşmelerine; MTSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Cem Bucuge, Yönetim Kurulu üyeleri Yasemin Taş, Çetin Kanar, Yalçın Darıcı, Ahmet Belice ve Nedim İkanç ile Mersinli iş insanları katıldı. Irak heyetinden ise, Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) Bölge Bakanı Aydın Maruf ile Süleymaniye, Duhok ve Kerkük valilerinin yanı sıra Irak'ta faaliyet gösteren Ticaret Odaları Federasyonu, Sanayi Odaları Federasyonu, Müteahhitler Birliği Federasyonu, Irak İşadamları Birliği Genel Merkezi'nden çok sayıda iş insanı ve Iraklı bürokrat katıldı. Türkiye ve Irak'ın Covid-19 pandemisi boyunca yaşadığı ekonomik ve ticari kayıpların telafi edilmesi adına düzenlenen zirvede katılımcıların, yaptıkları ikili görüşmeleri neticesinde ticari işbirlikleri kurmaları ve ticaret hacminin 20 milyar dolara yükselmesinin hedeflendiği kaydedildi. Zirvenin ikinci gününde düzenlenecek panellerde bilgi paylaşımları yapılacak.