Son Dakika | Türkiye-İspanya JETCO toplantısına ve Türkiye- İspanya İş forumuna katıldı - Son Dakika
Son Dakika | Türkiye-İspanya JETCO toplantısına ve Türkiye- İspanya İş forumuna katıldı
Son dakika haberleri... Türkiye-İspanya JETCO toplantısına ve Türkiye- İspanya İş forumuna katıldı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle Türkiye-İspanya JETCO toplantısına ve Türkiye- İspanya İş forumuna katıldı.
Türkiye- İspanya JETCO toplantısına ve Türkiye- İspanya İş forumuna katıldı
ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle Türkiye-İspanya JETCO toplantısına ve Türkiye- İspanya İş forumuna katıldı.
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24.07.2020 00:13:11. #1.13#
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