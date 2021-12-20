Üye Girişi
Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor

20.12.2021 12:54

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezyalı mevkiidaşı ile ortak basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu, Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda da bir açıklama yaparak, "Bizim uzmanlarımız bu akşam Doha'ya gidiyor. Teklif sunacağız, şartla uyarsa Katar'la birlikte işleteceğiz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Malezyalı mevkidaşıyla yaptığı görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"HEYETİMİZ KATAR'A GİDİYOR, TEKLİF SUNACAĞIZ"

Kabil Havalimanı konusunda açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Bizim uzmanlarımız bu akşam Doha'ya gidiyor. Bir Türk şirketi ile Bir Katar şirketi Afganistan'daki 5 havalimanı için bir anlaşma imzaladı. Afganistan yönetimine ortak bir teklifte bulunacağız. Şartlar uygun olursa Katar'la beraber sadece Kabil değil ülkedeki diğer havalimanlarını da işletiriz. Kabil'i diğer dışişleri bakanları ile ziyaret etme planı hala masada. Bu sayede hem orada bu mesajları doğrudan veririz hem de Afgan halkına dayanışma mesajımızı iletiriz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Malezya'nın Kanal İstanbul'a ilgi duymasından çok memnun olduk. Bu büyük bir vizyon. Bizde bir muhalefet var Kanal İstanbul'a ilgi duyan ülkelere tehditler savuruyor. Biz kardeş Malezya firmalarının bu projede yer almasından memnun oluruz.

"AFGANİSTAN HALKI ÇOK ZOR ŞARTLAR ALTINDA YAŞIYOR"

Afganistan konusunda, dünkü toplantı çok doğru zamanlıydı. Afganistan halkı çok zor şartlar altında yaşıyor. İslam dünyası olarak buna göz yumarsak çok büyük hata yaparız. Biz Türkiye olarak yardımlarımızı yapıyoruz ama İslam dünyası olarak birlikte de bir şeyler yapmamız gerek. Sadece gıda yardımı değil, hastanelerin ve okulların açık olması gerek.

"ÖNÜMÜZDE 5 YILLIK EYLEM PLANI VAR"

Diplomaside yoğun trafiğimiz devam ediyor. Dünyanın her yerinde olduğumuzu gururla söylüyoruz. 2 gün önce İstanbul'da çok başarılı bir Afrika zirvesi gerçekleştirdik. 38 ülke bu zirveye katıldı. Çok ciddi bir katılım oldu. 4 tane bakanlar toplantısı gerçekleştirdik. Önümüzde 5 yıllık bir eylem planı var.

"ERMENİSTAN'LA UÇUŞLAR KISA SÜRE İÇİNDE BAŞLAYACAK"

Bölgemizin istikrarı ve güvenliği için adımlar atıyoruz. Ermenistan'la doğrudan temasların başlaması için karşılıklı temsilcilerimizi atadık. En yakın zamanda bir araya gelecekler. Bazı şirketlerin İstanbul- Erivan arasında uçuş talepleri oldu. Bunları değerlendiriyoruz. Bazı şirketler uçuşlara önümüzdeki günlerde başlayacak. Tüm bu kararları alırken can Azerbaycan ile istişarelerimizi sürdürüyoruz.

Türkovac piyasaya girdiği zaman kullanılmaya başlandığı zaman kardeşlerimizlebu aşıyı paylaşmaktan memnuniyet duyacağız. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere bu aşıyı ulaştıracağız. Kardeş Malezya halkının Türkovac'tan faydalanmasından memnuniyet duyacağız."

Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor

Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan, Katar, Kabil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
12:56 Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu: Piyasa değeri 2 milyon dolar
12:55 MİT'i anlatan Teşkilat dizisinde Serdar'ın, Zehra'yı kurtarma planı!
12:54 Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor
12:53 ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli
12:51 Son Dakika: Teknisyene şiddet uygulayan Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti!
12:46 İsrail'den Omicron yasağı: Türkiye dahil 10 ülkeyi seyahat yasağı listesinde
12:26 Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı
12:25 Elektrik direğinin altında cesedi bulunmuştu! Şerifa intihar mı etti?
12:23 İSKİ Genel Müdürü: İstanbullular musluk suyu içebilir
12:05 NASA'lı bilim insanları duydukları karşısında dondu kaldı! İşte gündem olan ses kaydı
Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu         
12:58
Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu: Piyasa değeri 2 milyon dolar Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu: Piyasa değeri 2 milyon dolar         
12:56
Son Dakika: Teknisyene şiddet uygulayan Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti! Son Dakika: Teknisyene şiddet uygulayan Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti!         
12:51
Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı         
12:26
Ünlü iş insanına şantaj şoku: Para vermezsen müstehcen konuşmalarımızı eşine göstereceğim Ünlü iş insanına şantaj şoku: Para vermezsen müstehcen konuşmalarımızı eşine göstereceğim         
10:53
Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı         
10:48
Set çalışanına tokat atan Sarıkaya, her sabah konuk olduğu Habertürk yayınına çıkmadı Set çalışanına tokat atan Sarıkaya, her sabah konuk olduğu Habertürk yayınına çıkmadı         
10:21
Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor! Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor!         
09:35
Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi         
23:00
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:32
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti         
19:09
Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi         
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz         
18:02
Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı         
17:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 13:05:30. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement