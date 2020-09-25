Son Dakika: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan BM'nin çağrısına cevap

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, imzacısı olduğu UN Global Compact'in (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) iş dünyasına uluslararası işbirliği ve kapsayıcı çok taraflılığa destek için yaptığı çağrıya cevap verdi.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka "Yenilenen Küresel İş Birliği için İş Dünyası Liderleri Bildirisi"ni (Statement from Business Leaders for Renewed Global Cooperation) 100 ülkeden 1.000'i aşkın üst düzey yöneticiyle beraber imzaladı.

İmzacı kuruluşların bu bildiri ile ne kadar hesap verebilir, etik, kapsayıcı ve şeffaf olduklarını ortaya koymaları bekleniyor. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin 10 ilkesine ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na hizmet eden bildiri ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın da arasında olduğu iş dünyası liderleri barış, adalet ve güçlü kurumların, kuruluşların uzun vadeli devamlılığı ve daha iyi bir dünya için birliktelik mesajı verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, küresel dönüşümün bir parçası olmaktan gurur duyduklarını belirterek, "2023 hedefleri kapsamında, 11. Kalkınma Planı doğrultusunda ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın ışığında, sürdürülebilir kalkınmanın finansmanına odaklanan Bankamız, uluslararası finans dünyasının gelişme ve standartlarıyla uyumlu olarak geliştirdiği temalar ve temin ettiği kaynaklarla, istikrarlı ve güçlü bir ekonomi için rekabetçi ve verimli üretime verdiği desteği sürdürmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Yenilenen Küresel İş Birliği için İş Dünyası Liderleri Bildirisi, 21 Eylül 2020 tarihinde 100 ülkeden 1.000'den fazla üst yöneticinin yer aldığı destekçi bankaların imzalarıyla duyuruldu.