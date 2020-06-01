Son dakika... Türkiye mülteci nüfusunu ekonomiye kazandırıyor - Son Dakika

Dünyada 3,5 milyondan fazla Suriyeli ile en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan Türkiye, bu nüfusu Türk girişimciler ile birlikte gerçekleştirilecek projeler aracılığıyla ekonomiye kazandırıyor. Bu amaçla hayata geçirilen proje, 3 Haziran'da dijital platformda start alacak.



Asya ve Avrupa'nın kesiştiği noktada bulunan ve bu konumu sebebiyle, zamanla göçmenler ve mülteciler için geçiş ülkesine dönüşen ve bugün 3,5 milyondan fazla Suriyeli nüfusu ile dünyanın en büyük mülteci nüfusuna sahip Türkiye, bu nüfusu ekonomiye kazandırmak için yapılacak proje 3 Haziran Çarşamba günü dijital platformda start alıyor.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez 'in katılımıyla ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile ICMPD (Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi) Genel Müdürü Michael Spindelegger katılımları ile gerçekleşecek olan "Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi Projesi" dijital açılış toplantısı, 3 Haziran Çarşamba günü 16.30-18.30 saatleri arasında gerçekleşecek.



Digital Platform ortamında gerçekleşecek olan projenin açılışına https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_F23issBCR6mCSP1qCLd- Lg üzerinden kayıt yaptıran herkes dünyanın her yerinden ücretsiz olarak katılım sağlayabilecek.



Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak dinlenebilecek toplantıda; 16.30-.17.00 saatleri arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Büyükelçi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Christian Berger ile Genel Müdür, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) Dr. Michael Spindelegger açılış konuşmaları yapacak.



17.00-17.30 saatleri arasında ise "Dijitalleşen Dünyada Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Politika Çerçevesi ile Mültecilerin Entegrasyonunun Desteklenmesi" konulu giriş paneli gerçekleşecek.



ICMPD Batı Balkanlar ve Türkiye Bölge Koordinatörü Tamer Kılıç'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde; Hanze Üniversitesi, Girişimcilik Merkezi ve Pazarlama Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alexander Grit, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Taymaz ile Hanze Üniversitesi Öğretim Üyesi Christian Kraker konuşmacı olarak katılacak.



17.30-18.15 saatleri arasında gerçekleşecek "Sosyo-ekonomik Entegrasyon için İnovasyon ve Teknoloji Politikaları Çerçevesinde Ev Sahibi Toplulukları ve Mültecileri Desteklemek" konulu birinci panelin moderatörlüğünü Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ yapacak.



Panele, Milletvekili Sare Aydın, İstanbul Bilgi Üniversitesi Teknolojide Girişimcilik ve Inovasyon YL Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökçe Dervişoğlu Okandan, Kalkınma Ekonomisti Jason Gagnon ile Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, Hakan Yurdakul konuşmacı olarak katılacak. Panelde, konuşmacılar katılımcıların sorularını da cavaplayacak.



Projenin lansman etkinliği kapsamındaki "Dijital Ekonomi, Girişimcilik ve Göç" konulu 2'nci panel 10 Haziran Çarşamba günü saat 14.00 ile 14.15 arasında, 17 Haziran Çarşamba günü "Coronavirus Pandemi Döneminde Göç ve Girişimcilik" konulu 3'ncü panel, 24 Haziran Çarşamba günü, aynı saatler arasında, "COVID-19 ve ICMPD Türkiye" konulu 4'ncü panel gerçekleşecek.



1 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00 ve 15.15 arasında ise panellerin değerlendirilmesi yapılacak ve lansman etkinliği panelleri soru cevap bölümü ile sona erecek. - ANKARA