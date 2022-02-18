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Son dakika! Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, Nijerya Enerji Bakanı Aliyu ile görüştü - Son Dakika

Son dakika! Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, Nijerya Enerji Bakanı Aliyu ile görüştü

18.02.2022 19:31
Son dakika! Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, Nijerya Enerji Bakanı Aliyu ile görüştü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Nijerya Enerji Bakanı Abubakar D. Aliyu tarafından kabul edildi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Nijerya Enerji Bakanı Abubakar D. Aliyu tarafından kabul edildi.

Büyükelçi Bayraktar ile Bakan Aliyu, başkent Abuja'daki Enerji Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Enerjiden Sorumlu Devlet Bakanı Goddy Jedy Agba ile Abuja Büyükelçiliği Enerji Müşaviri Tabip Gülbay'ın da katıldığı görüşmede, Türkiye ile Nijerya arasında elektrikle ilgili iş birliği konuları ele alındı.

Görüşmede, iki ülke arasında "enerji" alanında iş birliğine ilişkin 20 Ekim 2021'de imzalanan mutabakat zaptı hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Aliyu, Nijerya'nın Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeyi önemsediğini ve enerji konularının ikili ilişkilerde stratejik bir yere sahip olduğunu belirtti.

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Büyükelçi, Nijerya, Türkiye, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, Nijerya Enerji Bakanı Aliyu ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, Nijerya Enerji Bakanı Aliyu ile görüştü - Son Dakika
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