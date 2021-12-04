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Son Dakika | Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Şen, KRV Eyaleti Başbakanı Wüst ile görüştü - Son Dakika

Son Dakika | Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Şen, KRV Eyaleti Başbakanı Wüst ile görüştü

04.12.2021 12:33
Son Dakika | Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Şen, KRV Eyaleti Başbakanı Wüst ile görüştü

Son dakika haberler... Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst ile Düsseldorf'ta bir araya geldi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst ile Düsseldorf'ta bir araya geldi.

Berlin Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Büyükelçi Şen, KRV Eyaleti Başbakanı Wüst ile görüşmüş, iki taraf başta KRV Türk toplumu olmak üzere, ikili ilişkilerin başlıca konularında samimi bir görüş alışverişi yapmıştır. Büyükelçi Şen KRV Başbakanı Wüst'e kendisine gösterilen yakın ilgi ve dostluk için teşekkür etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Şen'in ayrıca KRV Eyalet Meclisinde, Türkiye- Almanya İşgücü Anlaşması'nın 60. yılı sergisinin açılışına da katıldığı belirtildi.

KRV Başbakanı Hendrik Wüst de görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kuzey Ren Vestfalya için özel öneme sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye-Almanya işgücü anlaşmasının imzalanmasından 60 yıl sonra, 900 binden fazla Türk için KRV'nin yeni bir vatan olduğunu ifade eden Wüst, KRV'nin önemli bir parçası olan Türklerin bilim, sivil toplum ve kültür alanlarında katkıda bulunduklarını kaydetti.

Son Dakika | Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Şen, KRV Eyaleti Başbakanı Wüst ile görüştü

Ahmet Başar Şen, Ren Vestfalya, Türkiye, Berlin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Şen, KRV Eyaleti Başbakanı Wüst ile görüştü - Son Dakika


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