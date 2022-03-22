Son dakika: Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi, Lübnan Enformasyon Bakanı ile görüştü - Son Dakika
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Son dakika: Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi, Lübnan Enformasyon Bakanı ile görüştü

22.03.2022 18:02
Son dakika: Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi, Lübnan Enformasyon Bakanı ile görüştü

Son dakika haberi: Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, görevine yeni atanan Lübnan Enformasyon Bakanı Ziyad el Mekkari'yi makamında ziyaret etti.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, görevine yeni atanan Lübnan Enformasyon Bakanı Ziyad el Mekkari'yi makamında ziyaret etti.

Ulusoy ve Büyükelçi Müsteşarı Serkan Kıramanlıoğlu, başkent Beyrut'taki Enformasyon Bakanlığı'nda Mekkari ile görüştü.

Mekkari ile görüşmesinden sonra AA muhabirine konuşan Ulusoy, "Enformasyon ve medya gibi iki ülke arasında iş birliği konusunda atılabilecek adımları ele aldık." ifadelerini kullandı.

Mekkari'nin iş birliği için bazı somut önerilerde bulunduğunu belirten Ulusoy, "Biz de kendisine düşünce ve önerilerini ilgili bakanlıklarımıza ileteceğimizi belirttik. Yakın süreçte medya ve enformasyon alanındaki iş birliğinin takipçisi olacağız." dedi.

Eski Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi, 3 Aralık'ta, Suudi Arabistan ve bazı Körfez ülkelerine yönelik sert eleştiriler üzerine istifa etmişti.

Mekkari ise 10 Mart'ta bakan olarak göreve atanmıştı.

Son dakika: Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi, Lübnan Enformasyon Bakanı ile görüştü

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Ali Barış, Türkiye, ulusoy, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi, Lübnan Enformasyon Bakanı ile görüştü - Son Dakika


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