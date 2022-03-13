Son dakika: Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinden İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünü etkinliği - Son Dakika

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıl dönümünde anma etkinliği düzenledi.

Brüksel Büyükelçiliğinin Facebook hesabı üzerinden canlı yayımlanan etkinlikte, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy anıldı.

"Yüreklerde Akif, dillerde hürriyet" temasıyla gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını Brüksel Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Neslihan Karataş Durmuş yaptı. Durmuş, Belçika'nın farklı bölgelerinden 104 öğrencinin çektiği videolarla İstiklal Marşı'nın güzel okuma yarışması yapıldığını, küçükler ve büyükler kategorilerinde ilk üçe girenlerin belirlendiğini söyledi.

Büyükelçi Ulusoy memnuniyetini dile getirdi

Büyükelçi Dr. Hasan Ulusoy da 300 bini aşkın Türk'ün yaşadığı Belçika'da gençlerin yoğun ilgi göstererek bu yarışmaya katılmasının kendisini mutlu ettiğini ve geleceğe yönelik cesaretlendirdiğini ifade etti.

Yarışmaya katılanların 4'üncü kuşak gençler olduğunu vurgulayan Ulusoy, gençlere kimliklerini unutmadan Belçika devletine de katkı sağlama ve iki ülke arasında köprü görevi görme çağrısında bulundu.

Ulusoy, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına da değinerek, Antalya Diplomasi Forumu'nda Türkiye'nin iki ülkeyi bir araya getirmeyi başardığının altını çizerek, bunun gelecekte barış ve istikrara katkıda bulunacağını kaydetti.

Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz ve Anvers Başkonsolosu Batu Kesmen'in de katıldığı etkinlikte çocuklar İstiklal Marşı ile ilgili şiirler okudu.

Programın sonunda dereceye girenler açıklandı ve birinci olanlar İstiklal Marşı'nı seslendirdi.