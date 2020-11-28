Son Dakika | "Türkiye'nin çatısı"nın kano sporuna kazandırılması için çalışma başlatıldı - Son Dakika

Son Dakika | "Türkiye'nin çatısı"nın kano sporuna kazandırılması için çalışma başlatıldı

28.11.2020 11:23

Son dakika haberlerine göre Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki durgun suların kano sporuna kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki durgun suların kano sporuna kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Yurdun en yüksek noktası olması nedeniyle "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'nın zirvesinden gelen sularla beslenen Ağrı Dağı Milli Parkı'nın sulak alanları, etrafındaki birçok kuş türü ve çeşitli yaban hayvanlarına ev sahipliği yaparken su altı güzellikleriyle de adeta doğal bir akvaryumu andırıyor.

Yoğun şekilde ziyaretçi alan milli parkın sulak alanları yer yer 5 metre derinliğe ve 40 metre genişliğe ulaşıyor.

Kano sporu için gereken birçok özelliği barındıran sulak alanların spora kazandırılması için Iğdır Gençlik ve Spor Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Bölgeye gelen Iğdır Gençlik ve Spor Müdürlüğü görevlileri ile doğa sporcularından oluşan ekip, botlarla milli parkı gezip ölçüm ve görüntüleme yaptı.

İnceleme ekibine öncülük eden Iğdır Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, AA muhabirine, yapılan ön inceleme sonucu bölgenin kano sporuna uygun şartları barındırdığının anlaşıldığını söyledi.

Milli parkın doğal güzellikleri ve hayvan çeşitliliği bakımından oldukça ilgi çekici olduğunu belirten Yavaşer, "Durgunsu kano sporunu burada yapıp yapamayacağımızı keşfetmek için geldik. Gerçekten de çok güzel bir alan, inşallah bu sporun burada önce tanıtımını yapıp sonra yaygınlaştırıp safariler düzenleyeceğiz." dedi.

"Iğdır'a çok büyük bir katkı sağlayacak"

Ağrı Dağı'nın birçok güzelliği barındırdığını, milli parkın da bu güzelliklerden biri olduğunu aktaran Yavaşer, şunları kaydetti:

"Bu hem spor turizmi açısından hem milli parkın tanıtımı açısından Iğdır'a çok büyük bir katkı sağlayacak. Burada elde ettiğimiz verileri ilgili yerlerle paylaşacağız. Yaptığımız incelemeye göre burası hem sunduğu doğal güzellikler hem de barındırdığı şartlar nedeniyle kano sporu için elverişli bir ortam."

Son Dakika | Türkiye'nin çatısı nın kano sporuna kazandırılması için çalışma başlatıldı
Son Dakika | Türkiye'nin çatısı nın kano sporuna kazandırılması için çalışma başlatıldı
Son Dakika | Türkiye'nin çatısı nın kano sporuna kazandırılması için çalışma başlatıldı
Son Dakika | Türkiye'nin çatısı nın kano sporuna kazandırılması için çalışma başlatıldı

Ağrı Dağı, Türkiye, Milli, Kano, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son Dakika | 'Türkiye'nin çatısı'nın kano sporuna kazandırılması için çalışma başlatıldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

CNN Türk'teki tweet hatası alay konusu oldu! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi Kahramanmaraşlı emekli asker, yaptığı doğal ilaçla koronavirüsten korunuyor Sarıyer açıklarındaki yük gemisinde intihar! Mürettebat, korkunç manzara karşısında şoke oldu CHP'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İmamoğlu'ndan özür dilemelidir Hatay'da deprem ve tsunami uyarısı: Deniz kumundan yapılan binalar büyük tehlike taşıyor 500 yıllık caminin duvarından Roma dönemine ait taşlar çıktı Üç yıl içerisinde hem eşini hem de kızını kaybeden babanın paylaşımı yürek dağladı
Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu         
11:25
2 hafta önce kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu yeniden hastaneye kaldırıldı 2 hafta önce kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu yeniden hastaneye kaldırıldı         
10:25
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı         
09:57
Son dakika: Yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi! 2021'de vergi ve cezalar bu oranda artacak Son dakika: Yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi! 2021'de vergi ve cezalar bu oranda artacak         
09:40
Yönetmen yardımcılığını bırakan genç kadın, memleketine dönerek annesiyle ejder meyvesi üretimine başladı Yönetmen yardımcılığını bırakan genç kadın, memleketine dönerek annesiyle ejder meyvesi üretimine başladı         
09:31
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu         
09:07
Bir telefonla çıktı, 3 ay sonra tanınmaz halde bulundu! Acılı kardeş, 21 yıl önce öldürülen ağabeyinin katilini arıyor Bir telefonla çıktı, 3 ay sonra tanınmaz halde bulundu! Acılı kardeş, 21 yıl önce öldürülen ağabeyinin katilini arıyor         
08:26
İlginç hırsızlık: Soydukları marketten çelik kasayla birlikte 251 adet çikolata çaldılar İlginç hırsızlık: Soydukları marketten çelik kasayla birlikte 251 adet çikolata çaldılar         
08:08
"Partilerde abartıldığı kadar bir şey yok" diyen Buse İskendereoğlu da koronavirüse yakalandı         
07:38
Korona kurallarının hiçe sayıldığı gece kulübüne polis baskını Korona kurallarının hiçe sayıldığı gece kulübüne polis baskını         
06:54
Eşi tarafından vurulan genç kadın 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Eşi tarafından vurulan genç kadın 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti         
02:49
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı         
20:31
Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: 5 tane galericiyle baş edemiyorsun, Doğu Akdeniz'de ne yapacaksın? Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: 5 tane galericiyle baş edemiyorsun, Doğu Akdeniz'de ne yapacaksın?         
20:21
Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor         
18:29
Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü         
16:39
Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı         
14:53
Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü         
14:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2020 11:39:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | "Türkiye'nin çatısı"nın kano sporuna kazandırılması için çalışma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei