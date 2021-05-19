Son dakika! Türkiye'nin gündemine oturmuşlardı, 4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı - Son Dakika

Son dakika! Türkiye'nin gündemine oturmuşlardı, 4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı

19.05.2021 20:15

Gelen son dakika haberine göre Türkiye'nin gündemine oturmuşlardı, 4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı Manisa'nın Ahmetli ilçesinde yan yana cesetleri bulunan 4 gençten birinin uyuşturucudan diğer 3'ünün ise intihar sonucu öldükleri açıklandı Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliği'nce hazırlanan uzmanlık raporunda...

Türkiye'nin gündemine oturmuşlardı, 4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde yan yana cesetleri bulunan 4 gençten birinin uyuşturucudan diğer 3'ünün ise intihar sonucu öldükleri açıklandı

MANİSA - Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliği'nce hazırlanan uzmanlık raporunda Manisa'nın Ahmetli ilçesinde yan yana cansız bedenleri bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı. Raporda gençlerden birinin uyuşturucudan diğer 3'ünün ise tüfekle intihar ettikleri açıklanırken, raporun ardından soruşturmayı yürüten Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ortada bir suç ve suçlu bulunmadığı için 4 gencin ölümüyle ilgili 'kovuşturmaya' yer olmadığına karar verdi.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 31 Ocak günü yaşanan feci olayda yan yana cesetleri bulunan 4 gençle ilgili kriminal rapor Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı. Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliği'nce hazırlanan uzmanlık raporunda gençlerden Ümit Zangal'ın kullandığı uyuşturucu maddeden hayatını kaybettiği, Muharrem Zengin (22), Serkan Zangal ve Neşet Dalgın'ın ise av tüfeğiyle intihar ettikleri açıklandı. 4 gencin ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı da ortada bir suç ve suçlu bulunmadığı belirtilen raporun ardında 'kovuşturmaya' yer olmadığına karar verdi.

Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda olay yerinde bulunan 4 adet 12 kalibre av fişeği kartuşunun olay yerinde bulunan kırma av tüfeğinden atıldığı, Muharrem Zengin, Serkan Zangal ve Neşet Dalgın'ın sağ el, sol el, yüz ve elbise üzerinden alınan svaplarda atış artıklarının bulunduğu tespit edildi. Raporda ayrıca olayda hayatını kaybeden Ümit Zangal ile olay yerinin ilk görgü tanığı olan Deniz Cüvelek'e ait svaplarda ise atış artığı bulunmadığı belirtildi. Hazırlanan raporda, olayda kullanılan tek kırma tüfek ile olay yerinde bulunan 45 ADB 481 plakalı araçta ise başka birine ait parmak izinin tespit edilmediğine de dikkat çekildi. Cinayet şüphesi üzerine yapılan DNA incelemesinde ise 4 gencin de alınan tırnak arası örneklerinde İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede herhangi bir ikinci kişiye ait DNA profiline rastlanmadığı kaydedildi.

Olayda hayatını kaybeden gençlerden Serkan Zangal Muharrem Zengin ve Neşet Dalgın'ın ise ölmeden kısa süre önce çektikleri 'veda' videosu ortaya çıkmıştı.

Olayda ilk hayatını kaybettiği tespit edilen Ümit Zangal'ın kanında ve idrarında farklı etken maddeler içeren uyuşturucu ve uyarıcı maddeler tespit edildiği ancak bu maddelerin kandaki düzeylerinin tek başlarına öldürücü dozda olmadığı, birbirleriyle etkileşimlerine bağlı olarak solunum baskılanması, kalpte ritm bozukluğu, akciğer ödemi gibi bazı olumsuz yan etkiler nedeniyle ölümün tıbben mümkün olduğu otopsi raporunda kaydedildi. Raporda, Ümit Zangal'ın uyuşturucu madde kullanması sonucu yaşamanı yitirdiği, Serkan Zangal, Muharrem Zengin ile Neşet Dalgın'ın silahla intihar ettiklerinin değerlendirildiği belirtilerek, bu nedenle soruşturma yapmayı gerektirecek bir suç şüphesi ve suçlu bulunmadığı kaydedildi. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, raporun ardından 4 gencin ölümüyle ilgili devam eden soruşturmada 'kovuşturmaya yer' olmadığına karar verdi.

Son dakika! Türkiye'nin gündemine oturmuşlardı, 4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı
Son dakika! Türkiye'nin gündemine oturmuşlardı, 4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı
Son dakika! Türkiye'nin gündemine oturmuşlardı, 4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı
Son dakika! Türkiye'nin gündemine oturmuşlardı, 4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı

Jandarma, Ahmetli, İntihar, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Türkiye'nin gündemine oturmuşlardı, 4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı - Son Dakika


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