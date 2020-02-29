Son Dakika: Türkiye, koronavirüs nedeniyle Güney Kore, İtalya ve Irak ile gidiş-geliş tüm uçuşları durdurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye, koronavirüs nedeniyle Güney Kore, İtalya ve Irak ile gidiş-geliş tüm uçuşları durdurdu - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye, koronavirüs nedeniyle Güney Kore, İtalya ve Irak ile gidiş-geliş tüm uçuşları durdurdu

13 dakika önce

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle "Bu gece yarısından itibaren Türkiye-İtalya, Türkiye-Güney Kore, Türkiye-Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları durdurulmuştur" dedi.

Son Dakika: Türkiye, koronavirüs nedeniyle Güney Kore, İtalya ve Irak ile gidiş-geliş tüm uçuşları durdurdu, System.String[]

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Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:38 
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