Son Dakika: Türkiye, koronavirüs nedeniyle Güney Kore, İtalya ve Irak ile gidiş-geliş tüm uçuşları durdurdu - Son Dakika
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Son Dakika: Türkiye, koronavirüs nedeniyle Güney Kore, İtalya ve Irak ile gidiş-geliş tüm uçuşları durdurdu
13 dakika önce
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle "Bu gece yarısından itibaren Türkiye-İtalya, Türkiye-Güney Kore, Türkiye-Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları durdurulmuştur" dedi.
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29.02.2020 22:52:53. #1.13#
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