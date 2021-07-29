Son Dakika: Türkiye'nin güneyi alev aldı! Antalya'dan sonra Bodrum ve Didim'de de yangın çıktı - Son Dakika

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Türkiye, Antalya'yı konuşurken bir yangın da Marmaris'te! Yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Ülkeyi dehşete düşüren felaket nedeniyle 18 köy ve mahalle boşaltıldı; evler ve ahırlar yandı. Akseki'de gece vakti başlayan yangın çevreye sıçradı. Vatandaşlar bir yandan evlerine ulaşan yangını bahçe hortumlarıyla söndürmeye çalışırken, bir yandan da hayvanlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

MARMARİS'TE YANGIN YERLEŞİM BÖLGELERE 100 METRE MESAFEDE

Bugün öğle saatlerinde ise Marmaris'ten gelen yangın haberleri ülke gündemine oturdu. Edinilen son bilgilere göre Marmaris Armutalan bölgesindeki ormanlık alanda 13.05 sıralarında yangın çıktı. Tek noktadan başlayan yangında, alevler, kuru otalar ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim yerleri ve oteller yaklaşık 100 metre mesafedeki yangında alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

BÖLGELERE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Manavgat ve Marmaris'ten sonra meydana gelen korkunç yangınlara yenileri eklendi. Bodrum ve Didim'de de yangın çıktı. İki ayrı bölgeye de ekipler sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor..