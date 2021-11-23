Son dakika... Türkiye'nin ilk bilimsel görev yükü "Radyasyon Ölçer" GUHEM'de sergilenecek - Son Dakika

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İVMER tarafından geliştirilen ve ROKETSAN'ın Sonda Roketi 0.1 ile uzay görevini başarıyla tamamlayan Türkiye'nin ilk bilimsel görev yükü olan Radyasyon Ölçer artık Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM) sergilenecek.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (BTSO) yapılan açıklamaya göre, GUHEM, Prof. Dr. Bilge Demirköz ve ekibi tarafından geliştirilen ve 26- 29 Ekim 2020'de ROKETSAN'ın Sinop Test Merkezi'nden fırlattığı Sonda Roketi 0.1 ile çıktığı iki uzay yolculuğunu başarıyla tamamlayan Radyasyon Ölçer'e ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin ilk bilimsel görev yükü olan Radyasyon Ölçer, çıkılan irtifadaki anlık radyasyon doz hızı ve parçacık akışını ölçerek uzay ortamı hakkında veri sağlamaya yardımcı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Bilge Demirköz, tarihe not düşürmek amacıyla bu çalışmanın GUHEM'de sergilenmesinin çok değerli olduğunu ifade etti.

Demirköz, geliştirdikleri Radyasyon Ölçer'in ROKETSAN'ın uzaya yolladığı Sonda Roketi ile Türkiye topraklarından uzaya giden ilk bilimsel görev yükü olduğunu belirterek, "Bu çalışmada bize katkılarından dolayı TÜBİTAK BİLGEM'e teşekkür etmek isterim. Ülkemizin uzay çalışmaları anlamında önemli bir adım attığımızı düşünüyorum. Bu ilk adımın gençlere uzay ve havacılık alanında ilham olmak amacıyla kurulan GUHEM'de sergilenecek olması bizim için de anlamlı olacak. Gençlerimiz attığımız bu adımı devam ettirecekler." ifadelerini kullandı.

GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu da Türkiye'nin uzay tarihi açısından geliştirilen Radyasyon Ölçer'in çok değerli bir çalışma olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu çalışmanın artık GUHEM'de sergilenecek olmasından dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizdeki uzay çalışmaları neticesinde kritik pek çok bileşen millileşiyor. Başarılı bir üniversite-sanayi iş birliğine örnek olan bu çalışmayla ODTÜ İVMER'in geliştirdiği deneysel yük, ROKETSAN'ın Sonda Roketi'ne entegre edilerek uzaya gönderilmesiyle ülkemizin milli uzay hedeflerine bir adım daha yaklaşılmış oldu. Uzay liginde yer almamızı sağlayan bu çalışmanın merkezimizde sergilenmesine öncülük eden Sayın Prof. Dr. Bilge Demirköz ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum."