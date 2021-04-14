Son Dakika | Türkiye'nin ilk görüş içi havadan havaya füzesi Bozdoğan'ın 2022'de TSK envanterine girmesi hedefleniyor - Son Dakika

Son Dakika | Türkiye'nin ilk görüş içi havadan havaya füzesi Bozdoğan'ın 2022'de TSK envanterine girmesi hedefleniyor

14.04.2021 12:47
Son Dakika | Türkiye'nin ilk görüş içi havadan havaya füzesi Bozdoğan'ın 2022'de TSK envanterine girmesi hedefleniyor, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), SAGE'nin genç mühendis ve teknisyenlerince geliştirilen, Türkiye'nin ilk görüş içi havadan havaya füzesi Bozdoğan'ın 2022'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girmesi hedefleniyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), SAGE'nin genç mühendis ve teknisyenlerince geliştirilen, Türkiye'nin ilk görüş içi havadan havaya füzesi Bozdoğan'ın 2022'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, F-16'dan atılan Bozdoğan, hedefi "doğrudan vuruş" ile imha etti.

Füzenin geliştirilme sürecini yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bozdoğan'ın havadan havaya atış yaptığı ilk testi, sosyal medya hesabından duyurdu.

"Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı" ifadelerini kullanan Erdoğan'ın paylaştığı videoda, Bozdoğan'ın ateşlenmesi ve "Şimşek" isimli hava hedefini tam isabetle vurması yer alıyor.

Videoda, Bozdoğan'ın F-16'dan ateşlenmesi sırasında telsizden gelen "maşallah" sözü dikkati çekiyor.

Radar görüntüsünde Bozdoğan, F-16'dan ayrılıp hedef uçak Şimşek'e ilerliyor. Bozdoğan, Şimşek'i tam isabetle vururken telsizden, askeri terminolojide düşman uçağının düşürülmesi anlamındaki "splash" ifadesi duyuluyor.

Şimşek, Bozdoğan ve Gökdoğan'ın sertifikasyon testleri sürecinde kullanılmak üzere, TUSAŞ tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirildi.

Bozdoğan'ın 2022'de TSK envanterine girmesi bekleniyor.

Önemli bir aşama başarıldı

Böylece Türkiye, yıllardır yurt dışından zor şartlarda ithal ettiği havadan havaya füzeleri, yerli ve milli imkanlarla geliştirme hedefinde önemli bir aşamayı başardı.

Bu kapsamda, 7 Nisan'da Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dört F-16 uçağı ve 10. Tanker Üs Komutanlığına bağlı tanker uçak koordinesinde bir atış testi yapıldı.

F-16 tarafından hava hedefine karşı ateşlenen Bozdoğan, hedefi doğrudan vuruş ile imha etti.

Kısa menzilli, kızılötesi görüntüleyicili arayıcı başlıklı (IIR) Görüş İçi Hava-Hava Füzesi olan Bozdoğan, 140 kilogram ağırlığa sahip ve 4 Mach hıza ulaşabiliyor.

Erdoğan süreci yakından takip etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2013'de başlayan Göktuğ Projesi ile bizzat ilgileniyor.

2018'de TÜBİTAK SAGE'yi ziyaret eden ve burada Bozdoğan ve Gökdoğan ile ilgili gelinen durum hakkında yetkililerden bilgi alan Erdoğan, 2019'da da TBMM AK Parti Grup Toplantısında, Bozdoğan'ın yer testleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

Erdoğan, "Milyonlarca dolar maliyetle dışarıdan aldığımız havadan havaya füzelerin yerli ve milli muadillerinin seri üretimi için gün sayıyoruz. Savaş uçaklarımıza entegre edilecek havadan havaya füzemiz Bozdoğan fırlatma rampasından yapılan güdümlü atışlarda tam isabet sağladık." ifadelerini kullandı.

Yüksek manevra yeteneğine sahip

Ses hızının çok üstünde uçan ve yüksek manevra yeteneğine sahip Bozdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığı adına TÜBİTAK SAGE tarafından Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda Göktuğ Projesi kapsamında geliştiriliyor.

Göktuğ Projesi, Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleri ile bunların eğitimlerinde kullanılacak elektronik eğitim füzelerinin geliştirilmesini hedefliyor.

Havadan havaya füzeler Bozdoğan ve Gökdoğan, hava üstünlüğünün tesis edilmesinde kritik önemde görülüyor. Bozdoğan, görüş içi bir füzeyken, Gökdoğan görüş ötesi bir füze niteliği taşıyor.

SİHA'larda da kullanılacak

Öncelikli olarak F-16 uçaklarına entegrasyonu planlanan Bozdoğan ve Gökdoğan, muharip uçak, büyük gövdeli uçak, helikopter, insansız hava aracı ve seyir füzelerine karşı kullanılabilecek.

Akıncı, Aksungur gibi SİHA'ların mühimmatları arasına da girmesi planlanan Bozdoğan ve Gökdoğan, milli muharip uçağın da önemli silahlarından biri olacak.

Türkiye, Milli, Uçak, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Türkiye'nin ilk görüş içi havadan havaya füzesi Bozdoğan'ın 2022'de TSK envanterine girmesi hedefleniyor - Son Dakika


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