Son Dakika | Türkiye'nin insani yardımları Lübnan'da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor - Son Dakika

Son Dakika | Türkiye'nin insani yardımları Lübnan'da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor

04.03.2021 19:17
Son Dakika | Türkiye'nin insani yardımları Lübnan'da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor, System.String[]

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ekonomik kriz ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla işsizlik ile yoksulluğun aşırı arttığı Lübnan'ın kuzeyindeki 2 bin fakir aileye gıda yardımında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ekonomik kriz ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla işsizlik ile yoksulluğun aşırı arttığı Lübnan'ın kuzeyindeki 2 bin fakir aileye gıda yardımında bulundu.

AFAD'ın, ekonomik kriz ve Kovid-19 salgınının yol açtığı aşırı işsizlik ve yoksulluk nedeniyle 25 Ocak'tan itibaren bir hafta boyunca protestolara sahne olan Trablusşam sakinleri için gönderdiği insani yardımlar, Trablusşam'da öncelikli ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

AFAD tarafından gönderilen 2 bin gıda kolisinden bin 900'ü Trablusşam Belediyesi üzerinden dağıtılırken, geriye kalan 100 koli ise kentte yaşayan Mardin asıllı muhtaç ailelere verildi.

Trablusşam Belediyesi Meclis Üyesi ve Kültürel Miras Komitesi Başkanı ve aynı zamanda Lübnan-Türk Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. Halid Tadmori, AA'ya yaptığı açıklamada, Trablusşam halkının Osmanlı ve Türkiye'ye eskiden beri muhabbet duyduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin de bu zor dönemde Trablusşam'ı yalnız bırakmadığını söyledi.

Türkiye'nin, ekonomik krizin etkilerini sürdürdüğü Lübnan'da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ettiğini aktaran Tadmori, "Trablusşam bölgesinde yoksulluk oranı yüzde 70'i aşmış durumda. Buna karşı Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği üzerinden AFAD'ın yardımları bölgeye ulaştı ancak bölgede ihtiyacın gerçekten fazla olduğunu söyleyebilirim." dedi.

AFAD'ın gerçekleştirdiği çok değerli insani yardımın devamı için Türk STK'lara çağrıda bulunan Tadmori, bu yardımlar için Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği başta olmak üzere AFAD ve kalkınma projeleriyle Lübnan halkına destek çıkan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına (TİKA) Trablusşam Belediyesi olarak müteşekkir olduklarını kaydetti.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, 17 Ekim 2019'dan beri yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmiş durumda.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farkı kurlarda işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1500, bankalardaki geçerli kur 3900 ve karaborsada bugün itibariyle 10 bin liranın üzerine çıktı.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama ise uzun süredir yüksek kamu borcu ve işsizlikle boğuşan Lübnan'da ekonomik sıkıntıları büyütürken yeni bir hükümet krizi de doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti, ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Ekonomik Kriz, İşsizlik, Lübnan, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Türkiye'nin insani yardımları Lübnan'da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi Oktay Kaynarca, EDHO'nun Hayriye Anası, Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla ilgili konuştu Selçuk Bayraktar, 2010'da tanıştığı şehit Korgeneral Erbaş'ı anlattı: SİHA sistemlerinin gelişimine büyük katkı sağladı Eşini ve kızını kaynar suyla haşlayan kocanın 'kazara oldu' savunmasına hakimden tepki Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı yarı çıplak poz sosyal medyada gündem oldu Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ilanlara karşı Times Meydanı'nda 15 Temmuz'u anlatan kamyonetler dolaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ilanlara karşı Times Meydanı'nda 15 Temmuz'u anlatan kamyonetler dolaştı         
06:09
Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu         
00:52
Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor         
23:44
Yüreğimizi yakan helikopter kazasında şehitlerimizin kimlikleri belli oldu Yüreğimizi yakan helikopter kazasında şehitlerimizin kimlikleri belli oldu         
22:34
Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı         
18:22
Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz         
17:23
Zehirli denizanasının soktuğu 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti Zehirli denizanasının soktuğu 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti         
15:25
8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı! 8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı!         
14:01
Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde         
13:22
Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş         
13:09
Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler         
11:35
Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı         
10:38
Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu? Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu?" sorusuna samimi cevap         
10:16
Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor         
10:10
460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı! Suçu kabul etmeyen bayi sadece ücretsiz bakım teklif etti 460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı! Suçu kabul etmeyen bayi sadece ücretsiz bakım teklif etti         
09:24
Şişede durduğu gibi durmadı! 2 genç kız, birlikte alkol aldıkları adamlar tarafından darbedildi Şişede durduğu gibi durmadı! 2 genç kız, birlikte alkol aldıkları adamlar tarafından darbedildi         
08:54
Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2021 07:56:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Türkiye'nin insani yardımları Lübnan'da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei