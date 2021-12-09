Son dakika! Türkiye'nin kahrolduğu Cihan bebek olayında korkunç ayrıntı! Daha önce de şiddet görmüş - Son Dakika

Fabrika işçisi olan Yunus Göç, 29 Kasım'da Kahvelipınar Mahallesi'ndeki evinde, ağladığı için 2 aylık bebeğini dövdü. Şiddet sırasında cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada tepki toplarken, hastaneye kaldırılan Cihan bebek, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Gözaltına alınan Yunus Göç ise mahkemece tutuklandı.

''AĞZINDAN BURNUNDAN KAN GELDİ''

İddianamede anne Semra Göç'ün, 6 Ekim günü dünyaya gelen Cihan bebeğin olaydan iki hafta önce yüzünde morluklar gördüğünü, daha sonra bebeğin ağız ve burnundan kan gelince şüphelenip onu hastaneye götürdüğü belirtildi. Burada yapılan tetkiklerde olumsuz bir duruma rastlanmadığı ve morlukların doğumdan kaynaklı olabileceğinin söylendiği ifade edildi. Sonraki günlerde de bebeğinin vücudunun farklı yerlerinde morlukların olduğunu fark eden Semra Göç'ün kocasının şiddet uyguladığı düşüncesine kapıldığı kaydedildi.

Yunus Göç'ün ilerleyen günlerde yargılanmasına başlanacak.