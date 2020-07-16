Son dakika! Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Son dakika! Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Son dakika güncel haberi... Türkiye'de son 24 saatte 933 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 216 bin 873, can kaybı 5 bin 440 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 933 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 216 bin 873, can kaybı 5 bin 440 oldu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 42 bin 411 test yapıldı, 933 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 1087 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 149 bin 909, vaka sayısı 216 bin 873, vefat sayısı 5 bin 440 olarak kayıtlara geçti.? Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1213, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 394, iyileşen hasta sayısı ise 198 bin 820 oldu.?

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki ise bire bir değildir. 15 Haziran'da 1592 vaka sayısına ulaştığımız gün de test sayımız 42 bin idi. Test sayısı ihtiyaca göre değişmektedir. Sonucu belirleyen tedbirdir." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Havalimanı'nda Kovid-19 testi yapılması için kurulan merkezde bugüne kadar 1500 yolcuya hizmet verildi.

Kovid-19 tedavisi ve karantina süreci tamamlanan Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu, görevine başladı.

Türkiye Tenis Federasyonu, Ankara Tenis Kulübü'nde antrenör, sporcu ve velilere yapılan Kovid-19 testlerinde 2 kondisyoner ve bir antrenörün sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Kovid-19 salgınından etkilenen ülkelerden Venezuela'ya tıbbi yardım malzemesi taşıyan askeri uçak, Ankara'dan havalandı.

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Twitter, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 23:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika
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