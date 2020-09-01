Son dakika! Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Son dakika! Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Gelen son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 1572 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 47 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 271 bin 705, can kaybı 6 bin 417 oldu.

Son dakika! Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 1572 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 47 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 271 bin 705, can kaybı 6 bin 417 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 109 bin 443 test yapıldı, 1572 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 47 hasta vefat etti, 1003 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 245 bin 929'a yükseldi.

Test sayısı 7 milyon 247 bin 935, vaka sayısı 271 bin 705, vefat sayısı 6 bin 417 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 991, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.

"Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor"

Sağlık Bakanı Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde."

Bulgaristan'ın tedbirleri esnetmesi Edirne'nin yüzünü güldürdü

Bulgaristan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Türkiye'den dönüşlerde vatandaşlarına karantina uygulamasını ve PCR testi zorunluluğunu kaldırması, ticari hareketliliği artıracağı beklentisiyle Edirne esnafını mutlu etti.

Bulgaristan'da test zorunluluğu ve test sonucuna göre karantina uygulaması, alışveriş için Türkiye'ye gelen Bulgaristan vatandaşların gelişini kısıtlarken, Bulgaristan Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, Türkiye'den dönenlerden PCR testi istenmeyeceği ve karantina uygulanmayacağı bildirildi.

Velilere KDV indirimi uyarısı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, eğitim ve öğretim hizmetlerinde katma değer vergisi (KDV) oranının yüzde 8'den 1'e indirilmesinin ardından, özel okullarca okul ücretinin yeni KDV oranı üzerinden yeniden hesaplanması, aradaki farkın ödeme yapıldıysa velilere iadesinin sağlanması ya da yapılacak ödemelerden mahsup edilmesi gerektiğini bildirdi.

Kararın 1 Eylül 2020 ile 30 Haziran 2021 döneminde verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için geçerli olacağını belirten Kartaloğlu, bu kararın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ortamında gerek veliler gerekse özel okullar için olumlu bir düzenleme olduğunu söyledi.

Karar kapsamında, henüz fatura düzenlenmediyse KDV oranının yüzde 1 olarak uygulanacağını ifade eden Kartaloğlu, "Bu durumda özel okullarca okul ücretinin yüzde 1 KDV oranı üzerinden yeniden hesaplanması, aradaki yüzde 7'lik farkın ödeme yapıldıysa velilere iadesi ya da yapılacak ödemelerden mahsup edilmesi gerekir." diye konuştu.

Tarım sektörü Kovid-19'a rağmen büyümeye devam etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde birçok ülke ekonomisi ve sektörü küçülürken, Türkiye'de tarım sektörü 8'inci çeyrekte de büyümesini sürdürdü. Salgının etkili olduğu nisan-haziran döneminde sektörün büyüme oranı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4'ü buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,4 büyümesine karşın, Kovid-19 salgını ve kısıtlama tedbirlerinin etkisiyle ikinci çeyrekte yüzde 9,9 daraldı.

Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü de zorlu sürece karşın büyüme gösterdi. Geçen yıl, 2018'e göre yüzde 4,8 büyüyen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründeki büyüme trendi, yılın ilk çeyreğinde de 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6 artışla sürdü. Sektör, Kovid-19 salgını ve tedbirlerinin etkili olduğu yılın ikinci çeyreğinde de büyümesine devam etti. Nisan-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 büyüyen sektör, böylece 8 çeyrek üst üste büyüme başarısı gösterdi.

Türkiye- Özbekistan uçuşları başlıyor

Türkiye ile Özbekistan arasında Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan tarifeli yolcu seferlerinin yeniden başlatılması amacıyla Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Özbekistan Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinin 24 Ağustos'ta yaptıkları görüşmelerde 2 Eylül'den itibaren uçuşların açılması kararı alındı.

İzmir Devlet Tiyatrosu Kovid-19 önlemleriyle perdelerini açtı

İzmir Devlet Tiyatrosu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altındaki sezon açılışını "İki Bekar" adlı oyun ile Konak Sahnesi'nde yaptı.

Sam Bobrick'in kaleminden kadın erkek ilişkisini anlatan oyun, Metin Sadık Yağcı'nın yönetmenliğinde seyirciyle buluştu.

İki Bekar'ın prömiyeri için salon, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde yüzde 50 kapasite ile izleyiciye açıldı.

Bulgaristan, Koronavirüs, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 23:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika! Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


Son Dakika

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