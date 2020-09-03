Son dakika... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Son dakika... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Son dakika haberlerine göre Türkiye'de son 24 saatte 1642 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 49 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 274 bin 943, can kaybı 6 bin 511 oldu.

Son dakika... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 1642 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 49 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 274 bin 943, can kaybı 6 bin 511 oldu.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre bugün 110 bin 225 test yapıldı, 1642 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 49 hasta vefat etti, 1211 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 248 bin 87'ye çıktı.

Toplam test sayısı 7 milyon 466 bin 87, vaka sayısı 274 bin 943, vefat sayısı 6 bin 511 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 1041, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara yüzde 4,7, İstanbul yüzde 4,61, Konya yüzde 8,78, Kayseri yüzde 6,49, Diyarbakır yüzde 8,37. Güç tedbirde." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Binali Yıldırım, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah eşi Semiha Yıldırım ile Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduklarını belirtti.

"Yapılan tetkikler sonucu Kovid-19 testimizin sonucu pozitif çıktı" bilgisini paylaşan Yıldırım, "Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Ankara Şehir Hastanesindeki tetkiklerinin ardından eşi Semiha Yıldırım ile hastaneden ayrıldı.

Yıldırım çiftinin tedavilerine evde devam edilecek.

Erdoğan'dan koronavirüs testi pozitif çıkan Binali Yıldırım ve eşine geçmiş olsun mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs testi pozitif çıkan eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

"Koronavirüs testi pozitif çıkan kıymetli dostum, dava arkadaşım Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi'ye ailecek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Rabbimden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Binali Yıldırım'ı arayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Türkiye genelinde yarın kapsamlı koronavirüs tedbirleri denetimi yapılacak

İçişleri Bakanlığınca, valiliklere "Kovid­-19 Tedbirleri Kapsamında 4 Eylül 2020 Denetimi" başlıklı genelge gönderildi.

Genelgeye göre, yarın ülke genelinde vali, kaymakam, belediye başkanı, muhtar ve kolluk birimlerinin katılımıyla Kovid-19 tedbirleri denetlenecek.

Halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk ve süreklilik oluşturan ya da kurallara aykırı davranışlarda ısrar edenlere ceza verilecek

Huzurevlerindeki Kovid-19 tedbirlerinin süresi ikinci emre kadar uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, resmi ve özel huzurevleri ile engelli bakım kuruluşlarında Kovid-19 karşı alınan önlemlerin süresini ikinci bir emre kadar uzattı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının il müdürlüklerine gönderdiği genelgeye göre, resmi ve özel huzurevleri ile engelli bakım kuruluşlarında sağlık problemi yaşayan veya rahatsızlanan kişiler için en yakın sağlık kuruluşuyla iletişime geçilerek tedbir alınıp işlem yapılacak.

Kuruluşta, takibi gereken engelli ve yaşlılar, sosyal izolasyon ile kısıtlama tedbirlerine uygun şekilde, ayrı müstakil kuruluşta ya da kuruluş ek ünitesinde takip edilecek.

Yakınlarının yanına izinli olarak gidenlere, kuruluşa girmeden önce Kovid-19 testi yapılacak ve bu kişilerin 7 gün kuruluştaki sosyal izolasyon katı veya sosyal izolasyon odasında kalması sağlanacak.

YÖK'ten Kovid-19 hastası ve karantinada olan üniversite öğrencilerine kayıt hakkı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteye yerleşen ancak Kovid-19 hastası olması ve karantinada bulunması nedeniyle kayıt yaptıramayacakların kayıt haklarının, rapor tarihinin bitiminden itibaren 15 gün saklı tutulmasını kararlaştırdı.

Bu kişilerin, raporlarını, rapor tarihinin bitiminden itibaren en geç 15 gün içinde ilgili yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri durumunda, kayıtları yapılabilecek.

İşlemlerin ek yerleştirme kılavuzuna yetişmemesi halinde bu kişilerin kontenjanları, mevcut kontenjana ilave edilecek.

Ankara Valisi Şahin'den salgında "birincilik" uyarısı

Ankara Valisi Vasip Şahin, Kovid-19 salgınında en fazla vakanın Ankara'da olması nedeniyle uyarıda bulundu.

Vali Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgınında birincilik Ankara'ya yakışmadı, yakışmıyor. Bunu değiştirmek, sabırla, dikkatle ve gayretle tedbirlere hep birlikte riayetimizle mümkün. Maalesef henüz başka bir yol, başka bir çare yok." değerlendirmesinde bulundu.

"Zatürre aşıları kolay bulunabilmeli"

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, zatürre aşılarının kolay bulunabilir hale getirilmesi gerektiğini bildirdi.

Saydan, yazılı açıklamasında, Kovid-19 üst solunum yollarından vücuda girdiğini ve alt solunum yollarında zatürreye neden olduğunu hatırlattı.

Binali Yıldırım, Koronavirüs, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 23:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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