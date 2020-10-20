Son dakika: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Son dakika: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

20.10.2020 23:37
Son dakika: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Son dakika habere göre Türkiye'de son 24 saatte 1894 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 74 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 1894 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 74 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 116 bin 565 Kovid-19 testi yapıldı, 1894 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 74 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1512 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 306 bin 939'a yükseldi.

Toplam test sayısı 12 milyon 641 bin 126'ya ulaştı. Hasta sayısı 351 bin 413, vefat sayısı 9 bin 445, ağır hasta sayısı 1545, aktif hasta sayısı 35 bin 29 oldu.

Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,6, yatak doluluk oranı yüzde 48,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,1, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, bugün 1894 yeni hastanın tespit edildiğini, ağır hasta sayısının ise 1545'e yükseldiğini belirterek, "Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için sarf ettiği gayreti biz de tedbirlere uymak için sarf etmeliyiz. Tedbirlere uyarak birlikte mücadeleye destek verin." ifadesini kullandı.

5'inci ve 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Toplantıda değerlendirdikleri bazı hususları paylaşacağını aktaran Erdoğan, başta ulaşım araçları olmak üzere çok sayıda insanın bir arada bulunduğu mekanlar ve etkinliklerle ilgili denetimlerin etkin şekilde sürdürüleceğini, özellikle temaslı kişilerin takibinin çok daha sıkı şekilde yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "yerli aşı çalışmalarında 2 hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşılacağının görüldüğünü" belirterek, şöyle devam etti:

"Dünyadaki aşı çalışmalarının ülkemize uygulanabilirliği hususunda da önemli gelişmeler kaydettik. Bu husustaki somut adımları yıl sonuna atmış olmayı ümit ediyoruz. Hedefimiz önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir. Eğitimde yeni bir adım daha atarak ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili tarihi de gelişmelere bakarak en yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz."

Erdoğan, salgın döneminde "sosyal destek", "kısa çalışma ödeneği", "işsizlik ödeneği", "normalleşme desteği" gibi başlıklar altında milletin hizmetine sundukları kaynak tutarının 39 milyar lirayı bulduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vücut kırgınlığı şikayetiyle TBMM Hastanesine başvurduğunu belirtti.

Burada yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını kaydeden Dağ, "Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyorum." ifadesini kullandı.

Ankara Mamak'ta toplu ulaşım araçlarında Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Ankara'nın Mamak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarında denetim yapıldı.

Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ile Mamak Belediye Başkan Vekili Ercan Kınacı'nın katıldığı denetimlerde, Mamak Caddesi'nde durdurulan otobüs ve dolmuşlarda maske ve sosyal mesafe kurallarına uyum ile alınan tedbirler incelendi.

Sürücülerden araçlara kapasite üzerinde ve maskesiz yolcu almamalarını isteyen Sırmalı, yolcuları da maske ve mesafe kurallarına uymaya davet etti.

Denetimlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Ali Sırmalı, şoförlere ve yolculara uyarılarda bulunduklarını belirterek, denetimlerle salgınla mücadelede alınacak tedbirler konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda 7 gün boyunca7 farklı alanda denetimlerin süreceğini kaydeden Sırmalı, vatandaşlardan kurallara uymaları konusunda hassasiyet beklediklerini dile getirdi.

İstanbul'daki Kovid-19 denetimlerinde 713 cezai, 28 idari işlem uygulandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul'da 19 Ekim'de koronavirüs ile mücadele kapsamında 'Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri'ne yönelik 415 ekip, 998 personel ile 4 bin 586 iş yerine denetim yapıldı. 299 iş yeri uyarıldı. 713 cezai, 28 idari ceza uygulandı. 2 iş yeri faaliyetten men edildi."

Yerlikaya, paylaşımında denetimlerden bir fotoğrafa da yer verdi.

İstanbul'da toplu taşıma araçları ve öğrenci servislerinde koronavirüs denetimi

Kovid-19 önlemleri kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentin her iki yakasında otobüs, dolmuş, ticari taksiler ve servis minibüslerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde sürücülerin evrak kontrolü yapılırken, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı da kontrol edildi.

Kurallara uymayan sürücü ve yolculara cezai işlem uygulandı.

Denetimler gün boyu devam etti.

Koronavirüs, İstanbul, Türkiye, Mamak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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