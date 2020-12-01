Son dakika! Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Son dakika! Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

01.12.2020 00:01
Son dakika! Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 176 bin 656 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 31 bin 219 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 176 bin 656 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 31 bin 219 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 176 bin 656 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 219 kişinin testi pozitif çıktı, yeni hasta sayısı 6 bin 514 olarak tespit edildi.

Son 24 saatte, 188 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 485 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 404 bin 727'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 18 milyon 592 bin 292'ye ulaştı. Hasta sayısı 500 bin 865, vefat sayısı 13 bin 746, ağır hasta sayısı 5 bin 190, aktif hasta sayısı 82 bin 392 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.

Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 6 bin 514 yeni hastamız var. Daha sıkı korunma ve daha sıkı tedbire ihtiyacımız var. Mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19'a yönelik yeni tedbirleri açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ilk ve en önemli konusunun, Kovid-19 salgınındaki gelişmeler olduğunu belirtti.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hem halkımızın sağlığını en üst düzeyde korumayı hem de üretimi, ticareti, istihdamı, eğitimi, sosyal hayatı sürdürmeyi birlikte sağlayacak yöntemler bulmaya çalışıyoruz. Bu anlayışla toplantımızda ilave tedbirleri istişare ettik. Yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler sonunda hafta içi her gün saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Bu kısıtlama, hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabah saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir. Yani cumartesi pazar artık evlerimizdeyiz. Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır. Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir. Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. Umumi Hıfzıssıhha Kurulları, illerdeki toplu taşıma hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkların tespiti ve giderilmesi amacıyla gereken tedbirleri alacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın kapsamındaki alınacak diğer tedbirleri de şöyle sıraladı:

"Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir. Milletimizden salgının evlerde bulaşma oranının arttığını göz önünde bulundurarak, tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır. Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlar da yine bu sayıyı geçemeyecektir. Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu, lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir. Umumi Hıfzıssıhha Kurulları, her alışveriş merkezi ve semt pazarı için aynı anda kabul edebilecekleri müşteri sayısını tek tek belirleyecektir. Ayrıca alışveriş merkezlerine girişte HES Kodu uygulamasına geçilecektir.

Kalabalık caddelere, meydanlara girebilecek kişi sayısı yine Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararıyla sınırlanabilecektir. Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının belirleyeceği zorunlu hizmetler dışındaki kamu kuruluşlarının mesai saatleri 10.00 ile 16.00 arası olarak uygulanabilecektir. 50 kişiden fazla çalışanı olan iş yerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya belirlenen bir personel tarafından salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir. Bu hususlarla ilgili detaylar İçişleri Bakanlığının yayınlayacağı genelgede yer alacak ve salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacak."

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 12 bin 671 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldı

Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bugün 05.00'te sona erdi.

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 12 bin 671 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.

Türk Eczacıları Birliği (TEB), Kovid-19 salgını sürecinde, eczacılar ve eczane çalışanlarının, temaslı olsun olmasın düzenli aralıklarla testten geçirilmesini, sağlık çalışanlarının, kronik hastalıkları bulunan ve ileri yaş grubundakilerle birlikte öncelikli grupta yer almasını talep etti.

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Ardahan'da bir köy, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Ardahan İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde bir köyde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kütahya'da bir köy ve kent merkezindeki bazı apartman dairelerinin Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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