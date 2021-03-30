Son dakika: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Son dakika: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

30.03.2021 23:13
Son dakika: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Son dakika haberler: Türkiye'de son 24 saatte 235 bin 298 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 155 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 235 bin 298 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 155 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 235 bin 298 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 303 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 155 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 1376 oldu.

Son 24 saatte 19 bin 925 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 995 bin 33'e yükseldi.

Toplam test sayısı 38 milyon 338 bin 45'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 277 bin 880, vefat sayısı 31 bin 385, ağır hasta sayısı 2 bin 54 oldu.

"Adaletsizlik, aşı meselesi ile çok daha vahim bir hal almıştır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen "Kovid-19 ve Sonrasında Kalkınmanın Finansmanı" başlıklı çevrim içi etkinliğe, video mesaj gönderdi.

Dünyanın en zengin ülkelerini dahi hazırlıksız yakalayan küresel salgının, bilhassa az gelişmiş ülkelerde ciddi yıkımlara neden olduğunu belirten Erdoğan, salgınla beraber daha da belirginleşen adaletsizliğin, aşı meselesiyle çok daha vahim bir hal aldığını ifade etti.

Dünya genelinde halen 100'e yakın ülkenin aşıya henüz ulaşamadığına işaret eden Erdoğan, "Yerli aşı çalışmalarımız tamamlandığında, aşımızı en uygun şartlarda tüm insanlığın kullanımına sunmayı öngörüyoruz." dedi.

"Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'te gazetecilerin Kovid-19 salgını ve bu kapsamda yürütülen çalışmalara ilişkin sorularını cevapladı.

Mutant virüse ilişkin Türkiye'deki durumun sorulması üzerine Koca, şunları söyledi:

"Mutasyon her geçen gün artıyor. Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı. Kimi illerimizde yüzde 50-55 oranında ama yüzde 95 olan illerimiz de var. Bütün illerimizde mutasyon var ama ortalama yüzde 75. Bunun dışında ağırlıklı İngiliz mutantı söz konusu. Var olan virüsün yerini artık İngiliz varyantı almaya başladı. Bu varyantın en önemli özelliği; bulaştırıcılığının çok yüksek olduğu ama şimdiye kadar virülansında bir değişiklik olmadığını biliyoruz. Ayrıca Brezilya ve Güney Afrika mutantı, varyantı söz konusu. Brezilya mutantına ilişkin daha önce bir ilimizde görülen bir vakadan bahsetmiştim. Şimdi 3 vaka oldu. İki vakamız İstanbul, bir vakamız İzmir'de.

Güney Afrika varyantı ise şu ana kadar 157 vakamız oldu. Mutant, varyant giderek arttığı, ağırlıklı İngiliz varyantı olduğu için ve bulaştırıcılığı da fazla olduğu için bu dönemde bizim kapalı, kalabalık ortamlardan ve özellikle yakın temastan uzak durmamız gerekiyor. Bu anlamda daha önemli olmaya başladı. Bu varyantın riskli dediğimiz hasta grubunda, olumsuz anlamda daha ciddi sonuçlar doğurduğunu biliyoruz. Bu nedenle riskli kişilerin korunması ve yakın temasların, mümkün mertebe önlenmesi... Ne zamana kadar? Aşı sürecinin bitimine kadar. Hiç olmazsa biraz daha gayret gösterelim."

"BioNTech aşısı birkaç gün sonra başlayacak"

Fahrettin Koca, BioNTech- Pfizer aşısının ne zaman başlayacağına ilişkin soruyu yanıtlarken, "BioNTech aşısı muhtemelen önümüzdeki birkaç gün sonra başlayacak. Lojistikle ilgili hazırlıklar tamamlandı. BioNTech aşısının şu an Türkiye'ye geldiği doz miktarı 2,8 milyon oldu. Önümüzdeki bir hafta, 10 gün içinde de 4,5 milyona tamamlanmış olacak." dedi.

Son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, 20-26 Mart'ta Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 401,62, Ankara'da 184,29, İzmir'de 156,48 olarak gerçekleşti.

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Şanlıurfa, Mardin ve Van her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Samsun, İstanbul, Yalova, Giresun ve Sinop olarak belirlendi.

Yurt genelinde Kovid-19 tedbirleri

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir köyde, Karabük'te bir mahallede, Osmaniye'de bir köyde, Diyarbakır'da bir mahallede, Adıyaman'da 68 evde, Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı bir köyde ve Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı iki köyde Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Ayrıca, gerçekleştirilen denetimlerde, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle Malatya'da 19 kişiye para cezası uygulandı.

Kocaeli'de de bir haftada 1764 kişiye aynı gerekçeyle para cezası uygulandığı bildirildi.

cumhurbaşkanı, Koronavirüs, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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