Son dakika: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Son dakika: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

28.04.2021 23:33
Son dakika: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Son dakika haber: Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 261 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 444 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 261 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 444 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 261 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 444 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 728 oldu.

Son 24 saatte 45 bin 198 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 212 bin 461'e yükseldi.

Test sayısı 46 milyon 718 bin 604'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 751 bin 26, vefat sayısı 39 bin 398, ağır hasta sayısı 3 bin 558 oldu.

Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadelede uygulanan BioNTech aşısının iki dozunun arasındaki sürenin 6-8 hafta olmasına karar verildiğini bildirdi.

Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "aşı tedarikinin gelecek 2 ay için güçleştiğini ancak sonrasında aşı bolluğu yaşanmasının beklendiğini" belirtti ve şu bilgileri paylaştı:

"Bildiğiniz gibi ülkemizde iki aşı kullanıma girdi. Üçüncü olarak ise Sputnik V aşısının acil kullanım onayı için son aşamaya gelindi ve aşı tedariki için bir anlaşma da yapıldı. Türkiye, Sputnik V aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak üzere anlaşmayı imzaladı. İlk sevkiyat mayıs ayı içinde gerçekleşecektir. Ayrıca bu aşının ülkemizde üretilmesi için de teknoloji transferi yapılacaktır."

"İki dozun arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verildi"

Haziran ayı ile birlikte BioNTech aşısının teslim alınan miktarının 30 milyon dozu geçeceğini aktaran Koca, şöyle devam etti:

"Bugün yaptığımız Bilim Kurulu toplantısında aşıyı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın da görüşünü alarak BioNTech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Sinovac için ise zaman zaman sevkiyatta yavaşlamalar yaşansa da artan kapasite ile birlikte elimize ulaşan doz miktarı da artacak. Ayrıca diğer aşı üreticileri ile de anlaşma zemini ve erken teslimat konularında görüşmeler devam etmektedir."

Yerli aşı çalışmaları

Koca, yerli aşı çalışmalarına da devam edildiğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Yerli inaktif aşımız Faz 2 denemelerini tamamladı. Sonuçların değerlendirilmesini takip eden önümüzdeki birkaç gün içinde Faz 3 denemelerinin hazırlıkları başlayacaktır. Bu yaygın kullanım öncesi son aşamadır. İkinci inaktif aşımız ise Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırma Merkezinde Faz 1 aşamasına başlamış ve ilk gönüllülerinin aşılanmasını tamamlamıştır.

Faz 1 çalışması devam eden bir diğer aşı adayımız olan virüs benzeri parçacık aşısı ise ilk gönüllülerinin tamamını aşılamış durumdadır. Mayıs ayı sonunda Faz 2 çalışmasına geçilmesi hedeflenmektedir. Intranazal uygulanacak aşı adayımız için ise Faz 1 çalışması için araştırma ürünü üretilmiştir. Gerekli testler tamamlandıktan sonra Faz 1 çalışmasına başlanacak. Adenövirüs temelli vektör aşı adayımız ise üretilmiş ve Faz 1 aşamasına ulaşmıştır."

"5 vatandaşımızda Hindistan varyantı gözlendi"

Koca, şu an Türkiye'de en çok görülen mutasyon türünün İngiltere varyantı olduğunu bildirerek, "Bunun yanında Brezilya ve Güney Afrika varyantları da görülmüştü. Son olarak İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı da gözlendi. Ülkemizde bu varyant ilk kez görüldü ve vakalar izolasyon altında takip edilmektedir."

Diğer gelişmeler

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kovid-19 nedeniyle ekonomik anlamda zor durumda kalanlar için, 50 milyon liralık ikinci büyük sosyal destek paketini hayata geçirdiklerini bildirdi.

Ordu, Kırklareli, Uşak, Tekirdağ, İzmir'in Çiğli ilçesi, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 266 kişiye idari ceza uygulandı.

Kocaeli'de geçen hafta Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 3 bin 382 kişiye para cezası verildi.

Didim ve Gelibolu Triatlonu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelendi.

Erzincan'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 13 sığınmacı, aralarından 2'sinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alındı.

Tam kapanma sürecinde hizmete yetecek kadar noter açık olacak

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde, hizmete yetecek kadar noterin açık olacağını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yarın akşam saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 pazartesi sabah 05.00'e kadar devam edecek tam kapanma sürecinde camilerde cemaatle namaz kılınacağını belirterek, "Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız camilerde kılınacak." bilgisini verdi.

Nevşehir'in Gülşehir Belediyesi, tam kapanma nedeniyle ilçe esnafına 1000'er lira destek verilmesini kararlaştırdı.

Marmaris Belediyesi de faaliyetlerine ara veren esnafa, ramazan ayı içinde bir defaya mahsus olmak üzere 750 lira nakit desteği sağlayacağını duyurdu.

Koronavirüs, Sputnik V, Türkiye, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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