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Son dakika: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Son dakika: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

10.07.2021 23:37
Son dakika: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 57 milyon 482 bin 756'ya ulaştı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 57 milyon 482 bin 756'ya ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 23.00 itibarıyla yapılan aşı İstanbul'da 10 milyon 443 bin 932, Ankara'da 4 milyon 732 bin 635, İzmir'de ise 3 milyon 857 bin 167 doz oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60,56, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 27,34 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Şırnak, Bingöl ve Ağrı şeklinde sıralandı.

5 bin 530 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu da "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 530 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 217 oldu.

Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bugün mavi kategoriye eklenen il olmadığına dikkati çekerek, "Tüm illerimizde aşılanma oranını artırmadan toplumsal bağışıklık elde edemeyiz. Bir an evvel aşınızı olun." açıklamasında bulundu.

Kovid-19 aşılama kampanyası ünlülerin desteğiyle devam ediyor

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele için "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen aşılama kampanyası kapsamında, sanatçı Ahmet Özhan ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın yer aldığı kamu spotları hazırlandı. Bakan Koca, Twitter hesabından bu kamu spotlarını paylaştı.

Kamu spotunda Ahmet Özhan, "Sorumluluk sahibi olan, insanları seven, kendinin ve toplumun sağlığını önemseyen herkes aşı olacaktır. Bundan hiç şüphem yok." ifadelerini kullandı.

Toplumsal bağışıklığın sağlanması için aşının önemine işaret eden Acun Ilıcalı da "Haydi, hedefe ulaşmak için birlikte hareket edelim ve bir an önce aşımızı olalım." çağrısında bulundu.

Kurban satış ve kesim yerlerinde Kovid-19 tedbirleri uygulanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı'nın salgının gölgesinde kutlanacak olması nedeniyle kurban satış ve kesim yerlerine yönelik bazı tedbirler aldı.

Bu tedbirler konusunda afiş ve broşürler de hazırlatılarak dağıtılmaya başlandı.

Tedbirler kapsamında, kurban satış yerinin etrafının sınırlandırılması, uygun giriş çıkış kapılarının oluşturulması, satış yerine maskesiz girilmesine izin verilmemesi, girişte el dezenfeksiyonu ve ateş ölçümü yapılması zorunlu tutuldu.

Kurban satış yerlerine girişte kurbanlıkların kulak küpesi, veteriner sağlık raporu, hayvan pasaportu ve nakil belgesi kontrol edilerek, küpesi ve belgesi olmayanların buralara girişine izin verilmeyecek.

Hayvan alım satımlarında sosyal mesafeye dikkat edilmesi, müşteri ve satıcılar arasında el teması (tokalaşma) olmaması önem taşıyor. Uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulacak. Kurban satış yerlerinde insan kalabalığı ve belirli yerlerde yoğunluğu önlemek için çadırlar arası mesafe en az 2 metre olacak.

Buralarda düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon yapılacak. Sosyal alanlarda tek kullanımlık bardak, tabak, çatal gibi malzemeler kullanılacak. Görevli personel uygun, temiz iş kıyafetleri ve koruyucu giysiler (bone, maske, galoş, eldiven, çizme) giyecek ve mutlaka ağız maskesi takacak.

Tunceli'de 3 kişide Kovid-19'un Delta varyantı tespit edildi

Irak'tan gelen evli çift ile bir yakınları, halsizlik yaşamaları üzerine Kovid-19 şüphesiyle Tunceli Devlet Hastanesine müracaat etti.

Sağlık personelince testleri yapılan 3 kişinin, Kovid-19'un Delta varyantına yakalandığı belirlendi. Bu kişiler, ikametlerinde karantinaya alındı.

İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, çevre illerden kente başlayan seyahatler sebebiyle Delta varyantının görüldüğünü bildirdi.

İstanbul, Türkiye, Ankara, Kamu, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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