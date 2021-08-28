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Son dakika! Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Son dakika! Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

28.08.2021 23:40
Son dakika! Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan aşı sayısı 92 milyon 792 bin 197'ye yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan aşı sayısı 92 milyon 792 bin 197'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan verilere göre, 28 Ağustos saat 23.23 itibarıyla İstanbul'da aşı yaptıranların oranı yüzde 75,3, Ankara'da ise yüzde 82,7 oldu. İzmir'de aşı yaptıranların oranı ise yüzde 83,5 olarak gerçekleşti.

Birinci doz aşı yaptıranların sayısı 47 milyon 714 bin 519'a yükselirken, ikinci doz aşısını yaptıranların sayısı 36 milyon 558 bin 561'e ve üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı ise 8 milyon 519 bin 117'ye ulaştı, toplam 92 milyon 792 bin 197 doz aşı uygulandı.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,81, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 58,84 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya şeklinde açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Mardin, Diyarbakır, Bitlis, Muş, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tabloya kaç kişi bakacak? Salgın gündemiyle yaşamaya alıştık. Salgının gerektirdiği tedbirler konusundaysa alışkanlıklar sıkı değil. Tabloya her gün bakın. İhmal edilen tedbirleri hatırlamanıza yardımcı olur. Ertelemişseniz aşıyı gündeme almanızı sağlar." ifadelerini kullandı.

Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından il bazında 14-20 Ağustos'ta her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Bakan Koca, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen illerin Rize, Bingöl, Batman, Bayburt ve Aksaray, en az Kovid-19 vakası görülen illerin Aydın, Muğla, Antalya, İzmir ve Kırklareli olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

-"Kovid-19 önlemleri için elektronik takip sistemimiz hazır"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AA muhabirine 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde yüz yüze eğitimin tam zamanlı ve tüm kademelerde başlatılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Okulların Kovid-19 salgınına karşı alınması gereken tüm önlemleri Sağlık Bakanlığı ile birlikte belirlediklerini belirten Özer, "Servislerdeki ve okullardaki hijyen tedbirleri, maske kullanımı, havalandırma gibi tüm ayrıntıları Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışarak alınması gereken önlemleri tüm valiliklere, tüm illerimize, tüm ilçelerimize bildirdik." dedi.

Bakanlık tarafından Kovid-19 salgını sürecinde eğitim-öğretim ortamının sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla vaka ve temaslara yönelik süreçlerin takip edilebildiği elektronik takip sisteminin geliştirildiğini bildiren Özer, şunları söyledi:

"Velilerimiz rahat olsunlar. Okul bazlı ortaya koymuş olduğumuz Kovid-19 önlemleri için elektronik takip sistemimiz hazır. Okullarımız bu verileri kendileri kullanabildiği gibi ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz ilçedeki tüm okulları bu sistem üzerinden takip edebilecekler. İl milli eğitim müdürlükleri, kendi ilçelerindeki süreçleri, aynı zamanda Bakanlık olarak ilgili genel müdürlüklerimiz, kendilerine bağlı tüm okullardaki süreçleri kontrol edebilecekler. Çoklu kontrolle, sistemin sağlıklı çalışabilmesi ile ilgili tüm önlemlerimizi almış bulunmaktayız."

Aşı çalışmaları

Erzurum Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, kentte vefat edenlerin çoğunun, Kovid-19 aşısı yaptırmayan ya da eksik aşı yaptıranlar olduğunu bildirdi.

Trabzon'da yılın bu döneminde nüfusun kalabalık olduğu 1800 rakımlı Akçaabat ilçesindeki Kayabaşı Yaylası'nda, bağ bahçe işleri ya da farklı işlerle uğraşan kişilere Kovid-19 aşısı uygulandı.

Sel felaketinin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, Kovid-19 aşısı yeniden yapılmaya başladı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde vatandaşlara, yeni tip koronavirüse karşı başlatılan aşı seferberliği hakkında olumsuz ifadeler kullandığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan imam açığa alındı.

COVIRAN Bereket, Kırklareli, Aydın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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