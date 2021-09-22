Son dakika... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'de son 24 saatte, 351 bin 655 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 28 bin 168 kişinin testi pozitif çıktı, 242 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 351 bin 655 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 168 kişinin testi pozitif çıktı, 242 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 96 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 68,91, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 85,51 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 106 milyon 492 bin 764'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 426 bin 502 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Muğla, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Ordu, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.

"İkinci dozla sonuç almaya başlıyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında, Türkiye genelinde 18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşı olma oranının yüzde 68,91'e ulaştığını belirterek, "Sadece 7 ilde bu oran yüzde 75'in üzerinde. İki doz aşıda, il bazında en düşük oranımız yüzde 42,5. İlk doz başlangıç, ikinci dozla sonuç almaya başlıyoruz. Kovid-19 tablosuna karşı aşılarımızı hemen yaptıralım." uyarısını yaptı.

Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada da gebelerin Kovid-19'a yakalanmalarında artış yaşandığını belirterek, "Bu, salgının seyrinde yeni bir durum. Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını olmalılar." ifadelerini kullandı.

Yüz yüze eğitimle ilgili bugüne kadar alarm veren bir durum olmadığını, yüz yüze eğitimin olumlu şekilde devam ettiğini belirten Koca, Bilim Kurulu'nun, bütün tedbirler hayata geçirilerek, tüm derecelerde okulların açık kalmasında ısrarcı olduğunu vurguladı.

Öğretmenlerin aşılanma oranlarıyla ilgili bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de "Şu anda okulları açık tutmamızla ilgili en büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılanma oranı. Hem birinci doz hem de ikinci doz aşılanma oranlarında öğretmenlerimizin yakalamış olduğu oran, Türkiye ortalamasının çok üzerinde." bilgisini verdi.