Son dakika haberi | Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine bir destek de sığınmacı çocuklardan geliyor - Son Dakika

Son dakika haberi | Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine bir destek de sığınmacı çocuklardan geliyor

12.04.2021 11:01

Son dakika gündem haberine göre Erzurum'daki Çocuk Destek Merkezi'nde (ÇODEM) öğrenim görüp mesleki eğitim alan sığınmacı 19 çocuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarının ve vatandaşların maske ihtiyacını karşılamak için üretim yapıyor.

Erzurum'daki Çocuk Destek Merkezi'nde (ÇODEM) öğrenim görüp mesleki eğitim alan sığınmacı 19 çocuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarının ve vatandaşların maske ihtiyacını karşılamak için üretim yapıyor.

Ülkelerindeki iç savaş ve olumsuz koşullar nedeniyle yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdikleri sırada güvenlik güçlerince yakalanan Afganistan, Pakistan ve Bangladeşli sığınmacı çocuklar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten Aziziye ilçesindeki ÇODEM'e yerleştiriliyor.

Burada her türlü ihtiyaçları giderilerek eğitim verilen geçici koruma altındaki çocuklar, bunun yanında kapsayıcı ve kaliteli eğitim ve öğretime tabi tutularak, mesleki beceri elde edebilmeleri amacıyla çeşitli eğitsel ve mesleki kurslara da gönderiliyor.

Sığınmacı çocuklar, bu kapsamda Erzurum Halk Eğitim Merkezi'nin "hayat boyu öğrenme" çalışmaları kapsamında gönderildikleri kursta, terzilik eğitimi aldıktan sonra oluşturulan atölyede, Kovid-19 salgınıyla mücadelenin fedakar kahramanları olan ve zorlu mesailerine durmaksızın devam eden sağlık çalışanlarının yanı sıra bazı kurumlar ile vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla maske üretiyor.

Hem mesleki becerileri artıyor hem de para kazanıyorlar

Yaşları 14 ile 17 arasında değişen 19 çocuk, dönüşümlü olarak çalıştıkları atölyede maskenin yanı sıra, çarşaf, pijama ve bazı kıyafetlerin üretimini de yaparak, hem mesleki becerilerini artırıyor hem de harçlıklarını çıkarıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci, AA muhabirine, 50 kişi kapasiteli merkezde halihazırda 39 refakatsiz sığınmacı çocuğun hizmet aldığını belirtti.

Bu çocukların mesleki eğitimin ardından atölyede çalışmaya başladığını aktaran Ekinci, şunları kaydetti:

"Burası refakatsiz çocukların kaldığı, çoğunlukla Afganistan, Pakistan, Bangladeş gibi ülkelerden gelen yabancı uyruklu çocukların olduğu bir merkez. Merkez bünyesinde açılan atölyede pandeminin başından itibaren halkımızın ve sağlık çalışanlarımızın ihtiyaç duyduğu maske üretimi yapılıyor. Bu süreç, halk eğitim merkezimizin 'hayat boyu öğrenme' çalışmaları kapsamında terzilik kursu ile başladı. Bu terzilik kursu ile beraber çocuklarımız verilen eğitimle bir meslek edinmiş oluyorlar, kendileri ve bazı kuruluşların ihtiyaçlarını karşılama noktasında maske başta olmak üzere pijama, çarşaf gibi çeşitli tekstil ürünlerinin üretimiyle ilgileniyorlar. Çocuklarımız buradan kendilerine harçlık namına bir maddi destek de sağlamaktalar. Gittikleri ülkelerinde de elde ettikleri bu beceri sayesinde bir meslek edinmiş oluyorlar."

Spor da yaparak eğlenceli vakit geçiriyorlar

Sığınmacı kursiyerlerin, Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin makina ve ekipman destekleriyle kurulan bu atölyede salgın kuralları çerçevesinde dönüşümlü olarak çalıştığını dile getiren Ekinci, harçlıklarını çıkaran gençlerin vakitlerini iyi bir şekilde değerlendirdiğini anlattı.

Pakistanlı 17 yaşındaki Ezaz Noyan ise ülkesinden kaçtığını ve yolda yakalandıktan sonra merkeze getirildiğini ifade ederek, "Eğitim aldıktan sonra burada maske, pijama ve kıyafet yapmaya başladık. Burada çok iyi durumdayız ve rahatız. Spor yapıyoruz, eğleniyoruz. Vaktimiz çok iyi geçiyor." dedi.

Afganistanlı Seyfullah Fakiri de 4 aydır ÇODEM'de olduğunu ve eğitim sonrası makine önünde çalışmaya başladığını anımsatarak, bunun yanında normal eğitimlerine de devam ettiklerini söyledi.

Son dakika haberi | Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine bir destek de sığınmacı çocuklardan geliyor
Son dakika haberi | Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine bir destek de sığınmacı çocuklardan geliyor
Son dakika haberi | Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine bir destek de sığınmacı çocuklardan geliyor
Son dakika haberi | Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine bir destek de sığınmacı çocuklardan geliyor

Afganistan, Erzurum, Türkiye, Mülteci, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine bir destek de sığınmacı çocuklardan geliyor - Son Dakika


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