Kısıtlama Türkiye'nin sebze meyve deposu Antalya'da üretime engel olmadı - Son Dakika

Kısıtlama Türkiye'nin sebze meyve deposu Antalya'da üretime engel olmadı

05.12.2020 09:47

Kısıtlama Türkiye'nin sebze meyve deposu Antalya'da üretime engel olmadı Ailece seraya giren çiftçiler topladıkları ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyor Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler gece...

Kısıtlama Türkiye'nin sebze meyve deposu Antalya'da üretime engel olmadı

Ailece seraya giren çiftçiler topladıkları ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyor

ANTALYA - Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler gece gündüz demeden aralıksız üretime devam ediyor.

Örtü altı sebze üretim merkezlerinden Antalya'nın Kumluca İlçesinde çiftçiler ülke genelinde uygulanan sokağa kısıtlamasına rağmen aralıksız ürettikleri sebze meyveyi toptancı hallerine ulaştırıyor. Çiftçiler aile işletmesi olan seralarında çalışıyor, ürünlerini topluyor, Türkiye'nin değişik bölgelerine ulaştırılması için toptancı halinin yolunu tutuyor. Seralarda ise ürün olarak domates, biber ve patlıcan başı çekiyor.

12 ay üretime devam ediyoruz"

Bakanlığın çiftçilere üretmeleri için tam destek verdiğini belirten Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, "12 ay üretime devam ediyoruz. Gecemiz gündüzümüz, yazımız, kışımız olmadan sürekli çalışan çiftçi kesimi olarak Covid 19 dan dolayı bizim herhangi bir yasağımız yok. Allah razı olsun devletimizden. Üretime devam etmemiz için bize ful destek verdi" dedi.

"Gece gündüz çalışıyoruz"

Mahsuni Kamit isimli üretici "Bizim için yasak yok. Gece gündüz çalışıyoruz. Sadece üretiyoruz" derken Hatice Sağlam da "Ben bu sene liseyi bitirdim. Domatesleri topluyoruz. Babamız götürüp hale satıyor. Bizim için yasak pek de bir etkili olmadı. Kendi seramızda çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziraat Mühendisi ve Çiftçi üretim Danışmanı İsa Polat ise "Seralarımız aile işletmeciliği şeklindedir. Bundan dolayı sera içinde sosyal mesafeye gerek kalmamaktadır. Zaten seralarda kendi aile içindeki bireyler çalışmaktadır. Bu şekilde pandemi sürecinden ve yasaklardan etkilenmeden işletmelerindeki üretimi durdurmadan seralarında gerekli işçiliği yapıp ürünlerini toptancı hallerine götürmektedirler" diye konuştu.

Kısıtlama Türkiye'nin sebze meyve deposu Antalya'da üretime engel olmadı
Kısıtlama Türkiye'nin sebze meyve deposu Antalya'da üretime engel olmadı
Kısıtlama Türkiye'nin sebze meyve deposu Antalya'da üretime engel olmadı
Kısıtlama Türkiye'nin sebze meyve deposu Antalya'da üretime engel olmadı
Kısıtlama Türkiye'nin sebze meyve deposu Antalya'da üretime engel olmadı
Kısıtlama Türkiye'nin sebze meyve deposu Antalya'da üretime engel olmadı
Kısıtlama Türkiye'nin sebze meyve deposu Antalya'da üretime engel olmadı
Kısıtlama Türkiye'nin sebze meyve deposu Antalya'da üretime engel olmadı
Kısıtlama Türkiye'nin sebze meyve deposu Antalya'da üretime engel olmadı
Kısıtlama Türkiye'nin sebze meyve deposu Antalya'da üretime engel olmadı
Kısıtlama Türkiye'nin sebze meyve deposu Antalya'da üretime engel olmadı
Kısıtlama Türkiye'nin sebze meyve deposu Antalya'da üretime engel olmadı
Kısıtlama Türkiye'nin sebze meyve deposu Antalya'da üretime engel olmadı
Kısıtlama Türkiye'nin sebze meyve deposu Antalya'da üretime engel olmadı
Kısıtlama Türkiye'nin sebze meyve deposu Antalya'da üretime engel olmadı
Kısıtlama Türkiye'nin sebze meyve deposu Antalya'da üretime engel olmadı
Kısıtlama Türkiye'nin sebze meyve deposu Antalya'da üretime engel olmadı

Koronavirüs, Kumluca, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kısıtlama Türkiye'nin sebze meyve deposu Antalya'da üretime engel olmadı - Son Dakika


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